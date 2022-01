BBC De Westhoek Zwevezele Two blijft op titelkoers: “Eerste provinciale blijft het doel”

BBC De Westhoek Zwevezele Two blijft leider in tweede provinciale na een overwinning tegen de buren van KBBC Oostkamp Two. Dit weekend staat de topper tegen VK Iebac Ieper One op het programma. De Ieperlingen lieten vorig weekend echter een steekje vallen.

Zwevezele had het tegen KBBC Oostkamp Two niet onder de markt, maar pakte met 64-56 wel de negende overwinning van het seizoen. “Het was een lastige wedstrijd”, vertelt Mathias Jonckheere meteen. “We botsten op een sterke tegenstander. Onze coach sleurde ons uiteindelijk naar de overwinning.”

VK Iebac Ieper One is de volgende tegenstander van de ploeg van coach Joeri Bourdeaux. De medeleider verloor vorig weekend in eigen huis van RHK-Delrue Oostende. “Een heel belangrijke wedstrijd opnieuw, met het oog op de klassering. We gaan voluit voor de zege, maar moeten altijd hopen dat we een goede dag hebben. Ons team heeft aardig wat in de breedte, zodat alle scores niet van één speler moeten komen. Precies dat maakt ons zo sterk en gevaarlijk.”

Blijven op titel mikken

De doelstelling blijft alvast duidelijk. “Met corona is het allemaal wat specialer dan anders geworden. De uitgestelde matchen iedere keer maken het een beetje vreemd. Dinsdag werd nog beslist dat er geen dalers zijn dit seizoen. Wij blijven wel resoluut op de titel mikken, zodat we volgend seizoen in eerste provinciale kunnen spelen.”

Ondanks zijn drukke job als vastgoedmakelaar blijft Jonckheere ook volgend seizoen basketten. “Iedereen blijft in ons team. We hebben een toffe ploeg die ontzettend aan elkaar hangt en ook de relatie met de coach is top. Dit hele team past ontzettend goed bij elkaar. Voor mezelf was het niet de beste start van 2022. Ik heb redelijk last van de knie, waardoor ik nog geen sterke match wist te spelen. Het kan alleen maar beter worden op dat vlak.”