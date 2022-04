BBC De Westhoek Zwevezele kampioen in tweede provinciale

BBC De Westhoek Zwevezele Two is na een 87-53-overwinning tegen BBC Wervik op twee speeldagen van het einde van de competitie kampioen in tweede provinciale.

Door de overwinning tegen Wervik kan Zwevezele niet meer bijgehaald worden in de klassering door de eerste achtervolgers.

Zwevezele opende tegen Wervik met 26-11 in het eerste kwart. Tegen de rust (48-25) was de wedstrijd helemaal gespeeld. Na de pauze hield Wervik even gelijke tred, maar de thuisploeg won in de eigen sporthal met ruim verschil.

Speler-coach Joeri Bourdeaux leidde zijn ploeg in zijn eerste seizoen als trainer naar de titel.

Dit seizoen werd slechts drie keer verloren. Er volgen tot het einde van de competitie nog twee wedstrijden, allebei op verplaatsing.

Volgend seizoen komt Zwevezele uit in eerste provinciale. De One uit tweede landelijke wordt opgedoekt door een tekort aan spelers. De Two-ploeg krijgt de overgebleven drie spelers erbij.