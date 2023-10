Basketweelde bij Zwevezele

Na een vier op vier staat Zwevezele One momenteel alleen tweede in eerste provinciale. Alleen op de openingsspeeldag werd verloren tegen huidig leider Izegem. Ook de Two doet het schitterend, zij zijn ongeslagen in vierde provinciale. Naast die fraaie competitiestart leeft er in de One ook een bekerambitie.

Tegen Kortrijk Spurs Three leek de machine even te sputteren, maar uiteindelijk trokken Ruben Casteleyn en zijn ploeggenoten het laken naar zich toe. “Het vlotte inderdaad iets minder dan de voorbije weken. Onze aanval verliep stroever en de Kortrijkzanen hielden lang gelijke tred. Al bij al bewijst onze ploeg dat ze versterkt is ten opzichte van vorig seizoen.”

Twee fronten

De kersverse vader duidt resoluut de drie inkomende transfers aan voor die versterking: “Drie topkerels die bijzonder goed in de groep liggen en hun kwaliteiten al bewezen hebben. Zowel Mikhail Linskens als Laurent Lhote speelden eerder al op het allerhoogste niveau en dat merk je. Elke bal die je bij Mikhail krijgt, is gevaarlijk. In Kortrijk trok hij zelfs drie man op zich, wat de spelers rond hem dan weer scoringskansen bood. Laurent is een man die het spel goed leest, passes verstuurt en op de moeilijke momenten ook zelf scoort. Met zo’n ploeg durven we hoog mikken. Maar er leeft ook een bekerambitie. Ik zou die beker eens willen winnen.”

Doorstroming

Ook de Two-ploeg doet het momenteel uitstekend. Ze staan ongeslagen aan de leiding en kijken nu al uit naar de komst van medeleider Wielsbeke Three over een goeie week. Casteleyn zag die Two-ploeg vorige week nog aan het werk: “Wat een verschil met vorig jaar, hoewel het om bijna krek dezelfde ploeg en dezelfde coach gaat. Ze trainen goed, spelen sneller en scoren makkelijker. Op termijn kunnen zelfs enkele spelers doorgroeien naar de One-ploeg.” Ian Gardin en Ward Steyaert trainen ondertussen al voltijds mee met de One en kregen onlangs hun eerste minuten in eerste provinciale. (MD)