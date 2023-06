Basketters Oostende en Leiden zullen niet smelten in COREtec Dôme dankzij goede ventilatie

Zondag was er veel commotie over de te hoge temperatuur (tot 34 graden aan de rust) in de sporthal van Leiden. Oostende staat er borg voor dat dinsdagavond de beslissende BNXT-titeltopper in de (opworp 20.30 uur) tussen Filou Oostende en Zorg en Zekerheid Leiden in correcte omstandigheden kan plaats hebben.

Aanvankelijk wou Filou Oostende zondag in de Vijf Meihal in Leiden slechts onder voorbehoud spelen omdat de temperatuur veel hoger was dan wat het FIBA-reglement (28 graden) voorschrijft.

Veiligheid spelers en toeschouwers

De FIBA schrijft dat voor omwille van de veiligheid van spelers en toeschouwers. Het bestuur van Filou BCO hechtte hieraan veel belang. Onder die voorwaarde van voorbehoud wou Leiden niet basketten.

Uiteindelijk waren beide coaches en kapiteins na overleg met de refs en de ligaverantwoordelijken het eens om deze finale, met een kwartiertje uitstel, toch aan te vatten.

Luchtdoorstroming

De hitte zou dinsdagavond geen probleem vormen in Oostende. “De temperatuur in de COREtec Dôme bedraagt maximum 22 à 23 graden dankzij de ventilatie die we enkele maanden geleden lieten bouwen”, meldt CEO Jurgen Vanpraet.

“Het is geen airco, maar wel een luchtdoorstroming ’s nachts en ’s morgens. Dit zorgt telkens voor voldoende afkoeling. We gebruiken de laagste temperaturen om telkens de zaal af te koelen indien nodig.”

“We hebben ook een vaste temperatuurmeting geïnstalleerd in de Dôme waardoor we 24/24 kunnen monitoren en zowel ’s winters als ’s zomers de temperaturen zo goed mogelijk beheersen. Energie is een issue voor ons als kostenbeheer, in de zomer, maar nog meer in de winter.” (P.R.)