Basket@Sea Five grijpt net naast eerste zege: “Laten liggen op vrijworplijn”

Tegen BBC Oudenburg greep KBGO Finexa Basket@Sea Five in derde provinciale net naast de eerste zege. Tot nu toe wist het team nog niet te winnen. Coach Johan Dedrie hoopt dat de nul snel van de tabellen wordt geveegd.

Tegen Oudenburg werd het net niet (57-62). “We hadden de match in de eerste helft in handen”, vertelt Johan Dedrie. “Maar we scoorden maar 16 van de 32 vrijworpen die we kregen. Een aantal van mijn spelers hebben nog bij Oudenburg gespeeld en waren een beetje te overmoedig, het jeugdig enthousiasme wierp echter geen vruchten af. We zijn nog dicht gekomen in de laatste minuten van de wedstrijd, maar helaas.”

Nu is Blankenberge de tegenstander. “We speelden een goede heenmatch tegen hen, het is een ploeg die ons ligt. Ze hebben echter één robuuste speler die 40 minuten speelt en tegen hem vonden we geen oplossing.”

“Toen onze promotie naar derde provinciale er kwam, had ik van de sportieve cel wat versterking verwacht. Ik mis een dominante speler tussen al mijn jeugdspelers, iemand die het team op het juiste spoor zet. Hopelijk kunnen we het behoud pakken, maar het zal niet eenvoudig worden.” (BV)

Zaterdag 19 november om 19.30 uur: Basket Blankenberge Two – KBGO Finexa Basket@Sea Five.