Basketscheidsrechter krijgt vuistslag tijdens match Waregem-Charleroi

In de tweede klasse van het basketbal werd de wedstrijd Waregem-Charleroi opgeschrikt door een incident. Een gefrustreerde speler van Charleroi verkocht een scheidsrechter een vuistslag.

In sporthal De Treffer stonden de heren van ION Basket Waregem afgelopen zaterdag tegenover Spirou Charleroi B. Van een echte wedstrijd was geen sprake, de Waregemse heren behaalden een makkelijke 102-49-overwinning. En toch liepen de frustraties bij de tegenpartij hoog op, niet in het minst bij Archange Izaw Bolavie. Op beelden is te zien hoe hij al gesticuleert naar de scheidsrechter toe. In de volgende aanvalsfase gaat hij na een val neer, maar hij krijgt het fluitsignaal niet mee. Gehurkt blijft de nr. 9 zitten, tot de scheidsrechter dichterbijkomt en hij met een vuistslag uithaalt. De scheidsrechter gaat neer, maar komt er zonder verwondingen van af.

Excuses van Charleroi

Op de website van Spirou Charleroi staat ondertussen een officieel statement te lezen, met excuses van de club. “Spirou Basket betreurt het incident met onze speler Archange Izaw Bolavie tijdens de ontmoeting tussen Waregem en Charleroi B in TDM1. Na kennis te hebben genomen van de feiten en de verschillende partijen te hebben gehoord, willen de club en de speler hun welgemeende excuses aanbieden aan de scheidsrechter, dhr. Frank Di Paolo, alsook aan alle aanwezigen op zaterdag in Waregem en aan alle basketbalfans. We begrijpen dat onze spelers rolmodellen zijn en dat hun gedrag altijd de hoogste normen van sportiviteit moet weerspiegelen. Dit onaanvaardbare gedrag is het tegenovergestelde van de waarden die worden bepleit door onze club, waar respect, in al zijn vormen, primeert.”

Speler heeft spijt

“De speler is zich terdege bewust van zijn fout en heeft grote spijt van zijn gebaar. De club houdt vol dat dit tot nu toe een op zichzelf staand geval is. Spirou neemt deze zaak zeer serieus en we verbinden ons ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat onze spelers zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden op en buiten het veld.”

ION Basket Waregem staat in het klassement voorlopig op de vijfde plaats. Spirou Charleroi staat op de zevende stek, en wist dit seizoen nog niet te winnen.