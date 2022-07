Basketmeisjes Flanders heer en meester op Fisec Spelen

De Fisec Spelen, een scholensporttornooi in Klagenfurt Oostenrijk, is gewonnen door Flanders. In de finale werd Portugal met 72-39-cijfers opzij gezet.

Portugal (70-53), Oostenrijk (29-89) en Karinthië (111-33) werden met duidelijke cijfers verslaan in de eerste ronde. In de finale was het opnieuw Portugal dat een maatje te klein was. Maar liefst zes West-Vlaamse meisjes maakten deel uit van de selectie.

Kaat Vanhoutte en Marie-Julie Holvoet uit Waregem, Alix Bayart uit Zwevegem, Lotte Haemers uit Kuurne, Jolien Defoort uit Harelbeke en Naja Strumane gaven het beste van zichzelf. Dat zag ook assistent-coach Veerle Segers.

Heel veel energie

“Voor deze meisjes, die net niet tot een tot een nationale selectie behoren, is dit een unieke ervaring om op een internationaal tornooi hun zelfvertrouwen een boost te geven”, vertelt de Harelbeekse. “Ik was heel gelukkig met deze ploeg die op enkele dagen tijd een hecht team vormde. Enkel in de eerste wedstrijd tegen Portugal kregen we wat weerwerk in de eerste helft.”

In de finale tegen dezelfde tegenstander was de wedstrijd al na een quarter beslist (22-5). “Coach Nathalie Ingelbrecht brengt heel veel energie in dit team. Een heel leuke, deugddoende ervaring voor deze meisjes”, aldus Veerle Segers.

(ELD)