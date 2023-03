Basketlegende Paul Weenen uit Oostende blikt terug op basketbalcarrière: “We waren kampioenen van leute en plezier”

Paul Weenen (86) is één van de basketlegenden van Oostende. Hij was elf jaar spelverdeler in eerste klasse met VG Oostende en werd meer dan vijftig keer geselecteerd voor de nationale ploeg. Hij speelde basket tot 55 jaar en tennis tot zijn 80ste.

Paul Weenen werd geboren op 17 maart 1937 in Oostende. Toen hij 3 jaar was, brak de oorlog uit en verhuisde hij met zijn familie, pa Pol, ma Germaine Ranson en broer André naar Engeland. Eerst woonden ze een jaar in Sidcup, ten zuiden Londen, een jaar in Llanelli in Wales en drie jaar in Liverpool. Pa was loods en werkte in Engeland voor het ministerie van het Belgisch loodswezen. Op school leerde hij vlot Engels spreken en rugby spelen. In mei 1945 kwam de familie Weenen terug naar België.

Leraar LO

Na zijn hogere studies was hij licentiaat LO In juli 1962 trouwde hij met Ida Vandaele en in augustus startte hij zijn legerdienst bij de marine in Sint-Kruis en dan Oostende. Na het leger kon hij weer aan de slag als ‘regent’ in STIO en in de Landbouwschool in Diksmuide. In 1971 kon hij fulltime aan de slag in KA Stene, in combinatie met Atheneum Oostende, Lyceum Oostende, Vesalius en zelfs in Gistel. Toen hij 55 werd, kon Paul voortijdig met pensioen. Paul en Ida woonden 25 jaar in De Panne, waar Ida les gaf. In 1992 verhuisden ze naar Gistel en sinds 2001 wonen ze opnieuw in Oostende.

Paul startte zijn sportcarrière in Engeland met rugby. “In Engeland was rugby de eerste sport. Ik nam ook deel aan loopcrossen”, vertelt Paul. “Terug thuis heb ik veel gezwommen in de zwemschool van Berten Lusyne, in ’t Bosje, en ik werd ook lid van VG Oostende. Op 12-jarige leeftijd speelde ik tennis en nam ik, als lid van Ostende Sportief deel aan de voetbalwedstrijden voor cadetten van de acht verschillende supportersclubs. Ik sloot me ook aan bij de cadetten van VGO-basket. We trainden in het atheneum en ik speelde competitie met de cadetten. Met de scholieren speelden we kwartfinale van de beker van België. Toen ik zestien was, was VGO gezakt naar eerste provinciale. In 54-55 speelden we kampioen en het jaar nadien stegen we naar derde afdeling, waar we drie jaar actief waren. Later volgde de promotie naar tweede en met aanwinst Lucien Van Kerschaever en René Mol als trainer stegen we naar eerste klasse. We hebben elf jaar op het hoogste niveau gespeeld.”

“Door mijn studies en job miste ik drie Europese kampioenschappen”

Dat waren fantastische tijden”, vervolgt Paul.

“We hadden een sterke, homogene ploeg. We waren op elkaar ingespeeld van bij de jeugd. Trainen deden we in de Leopoldschool, maar de lijnen lagen te dicht om er competitie te spelen. Onze thuiswedstrijden werden afgewerkt, buiten op het Oude Mijnplein, waar we bijna onklopbaar waren. Er was altijd wind. Soms regende of vroor het, zodat de bordkorven bevroren en het moeilijk was een lay-up te scoren. We speelden altijd op zondagmorgen. Bij de kampioenenwedstrijd tegen Antwerpse was er bijna 2.000 man aanwezig op ons terrein. Onvergetelijk waren de belevenissen voor en na de wedstrijden. Beide ploegen moesten zich kleden in de living van Café ’t Machinistje, bij tante Gusta, waar slechts één douche beschikbaar was voor alle spelers. In eerste klasse werden we meteen vijfde. De andere jaren kwamen we steeds te kort tegen Anwerpse. Ik herinner het seizoen 1964 met een sterke prestatie met 23 punten tegen de kampioenen, maar ik scoorde net niet genoeg vanop de vrijworplijn om de titel te pakken. We verloren 77-81!”

KVGO in eerste nationale in 1963. Van links naar rechts Paul Weenen, Robert Jolyt, Maurice Chavagne, Lucien Vankerschaever, Piet Van Huele, Wily Klaassen – onder: Jules Boels, Raymond Van de Kieboom, Freddy Deckmyn, John Bourgoignie, Charlie Zonnekeyn, Guy Campana en Clement Vanherpe. © PW

“Ik was ook de vaste ‘mandekker’ op spektakelman Willy Steveniers. De titel hebben we nooit gepakt, maar we waren wel de kampioenen van leute en plezier. Pas in 1964 zijn we verhuisd naar het sportcentrum. Van 57 tot 64 werd ik 55 keer geselecteerd voor de nationale ploeg. Ik nam deel aan twee pre-olympische tornooien (Bologna 60 en Genève 64, red.) en door mijn studies en mijn job in het onderwijs miste ik drie Europese kampioenschappen. Jammer, maar helaas!”

Van VGO naar Sunair

“De laatste jaren in eerste klasse, tussen 66 en 70, zonder Van Kerschaever en Deckmyn, ging het bergaf met VGO. In 1970 zakten we en kwam Rudolf Vanmoerkerke op de proppen met Sunair. Het was gedaan met VGO en de oude VGO-bazen, voorzitter Caenen en bestuursleden Surmont en Calcoen, bleven weg. Piet Van Huele speelde nog één seizoen en ik bleef nog twee jaar bij Sunair in tweede nationale. We speelden los kampioen. In eerste, ik was al 36, verloren we de slotwedstrijd in Ieper en zakten we. Ik kon toen als speler-trainer naar De Panne, maar Vanmoerkerke vroeg 200.000 frank (5.000 euro, red.) voor mijn transfer. Ik jeunde me niet als trainer en ik heb dan drie seizoen bij CHR, in derde nationale gespeeld. Met Atlantis Stene, eerste provinciale, heb ik ook nog in de groenteveiling gespeeld op Mariakerke en dan ben ik tot mijn 55ste bij de Oostendse Veteranen actief geweest. We speelden pakten zeker vijf titels. Ik werd op mijn 50ste ook uitgeroepen tot beste speler van het seizoen.”

Zware hartoperatie

In 1965 werd Paul ook lid van OTC. Hij speelde er voetbal op zondagmorgen met de tweede ploeg tot hij 60 was en hij tenniste tijdens en na zijn basketcarrière nog tot hij 80 was, ondanks een hartfalen.

“Toen ik 58 was, in mei 95, heb ik een driedubbele hartoperatie aan een hartklep overleefd en ik kon hervatten in september met een pacemaker. Ik heb nog vele jaren sport gedaan. In 2010 kreeg ik een maagbloeding en in 2012 een galblaasontsteking. Nu zijn mijn knieën kapot. Ik ben versleten, maar ik probeer toch nog te genieten van het leven. Ik volg alle sporten via tv, van voetbal tot tennis, van koers tot turnen en ijsschaatsen. Wat me opvalt, is het individualisme en de macht van het geld. Wij hebben nooit schatten verdiend met basket, maar we hebben ons wel ontzettend geamuseerd. Bij Sunair heb ik voor het eerst een beetje geld gekregen, maar rijk ben ik er niet van geworden!”