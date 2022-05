Basketbaltrainer Olivier Debaere wordt provinciaal coach van het jaar

Vrijdagavond werden de coaches van het jaar verkozen. Van alle provinciale coaches werd Olivier Debaere gelauwerd, in de landelijke en nationale reeksen ging die eer naar Jeroen Debaveye.

Ruim zeventig coaches hadden zich ingeschreven voor twee clinics en de uitreiking van de coachtitels. Eerst gaf Pascal Angillis een workshop, daarna was het de beurt aan Pascal Michiels om de aanwezigen te onderrichten in offensieve transitie. Aansluitend werden de titels coach van het jaar uitgereikt, eerst per reeks en daarna over alle provinciale, respectievelijk hogere reeksen heen.

Olivier Debaere werd verkozen tot coach van het jaar bij de mannen in eerste provinciale en kreeg ook de overall provinciale eer.

“Mijn vierde beloning in mijn carrière,” vertelt de 50-jarige Bruggeling. “Het is een bekroning die dubbel deugd doet, want het zijn de collega’s die hiervoor hun stem uitbrengen.” Hij coacht KBGO Finexa Basket@Sea Two, dat kampioen werd en dus naar de landelijke reeksen promoveert.

Scheidsrechter van het jaar

“Min of meer met dezelfde ploeg, maar we houden beide voeten op de grond. Eerst willen we wennen aan het niveau, daarna zien we wel hoe ver we staan.”

Jeroen Debaveye kon zijn titels niet zelf ophalen, want hij coachte op dat eigenste ogenblik Kortrijk Spurs One in de play-offs in TDM1 naar een nipte overwinning (74-69) tegen SKT Ieper One van coach Bruce Minne, samen met Gunther De Pauw (Racing Brugge One) één van de andere genomineerden.

De lifetime achievement award werd uitgereikt aan Marcel De Bruyne en de scheidsrechter van het jaar was nog maar eens Patrick Billiau.

(MD)