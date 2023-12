Basketbalploeg strijdt voor plaats in linkerkolom: “De basis van Mibac Middelkerke is vriendschap”

Na een moeilijk seizoen lijkt het basketbal in Middelkerke aan een heropleving toe. De One-ploeg trekt behoorlijk zijn streng in eerste provinciale, maar laat nog te veel wisselvalligheid zien. De Two-ploeg ‘kampeert’ in derde provinciale. Hoopvol is vooral dat er jeugd op komst is die aan de deur klopt van seniorenbasketbal en klaarstaat om zijn plaats in de One- of Two-ploeg af te dwingen.

Het is Eddy Ponjaert, die al vele watertjes doorzwom, die de One-ploeg voor het tweede seizoen onder zijn hoede heeft. “Vergeet niet dat ik hier eerder al aan de slag was en er zelfs nog speelde, maar dat is heel lang geleden”, lacht de 65-jarige. “Twee jaar geleden werd ik opnieuw gepolst en nadat ik de herenploeg van Koksijde losliet, kwam er tijd vrij voor deze nieuwe uitdaging.”

Wisselvallig

Ging het vorig seizoen nog moeizaam, dan loopt het dit jaar stukken beter. “Het was niet simpel om de degradatie te ontlopen, maar in het tussenseizoen kwamen er veel en goeie jongens bij en dat weerspiegelt zich tot nu toe in de resultaten. Zowel tegen Kortrijk Spurs Three als tegen Zwevezele One zat er zelfs nog meer in.”

Vooral de uitslag tegen runner-up Zwevezele deed de wenkbrauwen van de kenners fronsen (nipt 53-58-verlies), vooral omdat de week erna zwaar verloren werd bij Vagant Kortrijk (95-45). “Die mannen hadden net een pandoering gekregen van leider Izegem en waren uit op revanche. Wij waren het kind van de rekening. Ze begonnen furieus en met een strakke verdediging, wat resulteerde in een ongelukkige elleboogstoot voor onze guard. Aan de talloze harde contacten hielden we ook drie spelers met vijf fouten over en uiteindelijk zijn we daar nooit in de match geweest.”

Uitgebalanceerd

“Het mooie aan die nederlaag was echter dat we er nauwelijks bij stil zijn blijven staan, maar dat we er de nodige lessen uit konden trekken. Oostkamp was onze volgende tegenstander en dat zullen ze daar geweten hebben (83-67-overwinning voor Mibac, red.). Eigenlijk acht ik maar twee ploegen sterker dan de rest en dat zijn Izegem en Zwevezele, niet toevallig ploegen die met een boomlange center kunnen uitpakken. Tegen zulke ploegen krijg je geen tweede kansen onder de baskets. Al de rest is aan elkaar gewaagd.”

“Wij moeten het vooral van het collectief hebben”

“Daarin schuilt ook onze kans om in de linkerkolom te eindigen”, aldus Eddy Ponjaert. “Wij moeten het vooral van het collectief hebben. Beslissende spelers die week na week een wedstrijd naar hun hand zetten lopen hier niet rond, maar we hebben een goeie guard die de motor van de ploeg vormt, een stevige center onder de borden en een speler met een sterke drive en een goed shot.”

“Die ruggengraat is het houvast voor de anderen. De role players worden door die key players als het ware naar een hoger niveau getild. Graag zie ik ze ook nog een beetje sneller spelen, zodat we meerderheidssituaties creëren. Op de trainingen oefenen we daar veel op en ooit zal het ook op het terrein gestalte krijgen.”

Plezier en passie

Eddy zelf zingt ook de lof van de club en de werking ervan. “Vorig weekend stak het feestcomité onder leiding van Marc Ameele een prachtige teambuilding in elkaar. Alle achting en veel dankbaarheid voor de mensen die dat voor elkaar krijgen en de hele club betrekken. De basis van Mibac Middelkerke is duidelijk vriendschap. Het amusement overstijgt alle andere besognes en dat maakt dat dit een heel leuke club is. De gretigheid en het speelse dat ik op de trainingen ervaar, heb ik de laatste jaren nergens anders gezien.”

Over zijn eigen drive blijft hij eerder bescheiden: “Mijn leeftijd is niets meer dan een nummer. Veel belangrijker is het plezier dat ik aan het coachen beleef en de passie waarmee ik dit blijf doen. Wedstrijden en trainingen bereid ik met veel enthousiasme voor. Dankzij de ervaring kan ik mijn emoties, zowel positief als negatief, gemakkelijker kanaliseren.”

Zaterdag 9 december om 18 en om 20.30 uur: Blankenberge Two/One – Mibac Middelkerke Two/One.