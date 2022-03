Basketbaldames van Kortrijk en Waregem kruisen de degens: Wie wint West-Vlaamse derby?

Vorig weekend boekte ION Basket Waregem een eenvoudige zege tegen RBC Pepinster met 80-58-cijfers. House Of Talents Spurs verloor dan weer vorig weekend op het veld van Kangoeroes Basket Mechelen met 86-57. De buren kijken elkaar zaterdag in de ogen. Lisa Foucart (House of Talents Spurs) en Emma Vindevogel (ION Basket Waregem) blikken vooruit.

De troepen van coach Benny Mertens gingen goed van start in Sporthal Winketkaai. Tot aan de rust bleef alles mogelijk met een 39-33 tussenstand. “In tegenstelling tot de eerste wedstrijd in Mechelen, toen voor de beker van België, schoten we nu wél goed uit de startblokken”, analyseert Lisa Foucart (29). “Na de rust stak Kangoeroes een tandje bij in verdediging, waardoor onze afwerking op een lager pitje stond. Bij hen was die wel hoog, en dan weet je het wel. Maar we moeten hier vooral het positieve uit onthouden.” Zaterdag komt ION Basket Waregem op bezoek. De Spurs gaan voor hun achtste seizoenszege.

Steentje bijdragen

“We kennen onze tegenstander van dienst uiteraard heel goed”, gaat Lisa verder. “In tegenstelling tot vorig jaar heeft Waregem nu al meer ervaring. Ze brengen snel en agressief spel. Net als wij zullen ook zij supergemotiveerd zijn. Het zal bij ons vooral in team moeten gebeuren. We willen de punten thuishouden.” Kortrijk mikte vooraf op een top vijf plaats, net als vorig seizoen. “Ploegen net boven ons, zoals Phantoms Boom en Liège Panthers, zullen moeilijk bij te benen zijn, vrees ik. Maar je weet nooit natuurlijk. Zolang het mogelijk is, moeten we er blijven in geloven. Er staat ons immers nog een rechtstreeks duel in en tegen Boom te wachten.” Lisa acteert momenteel op een hoog niveau. “Het is natuurlijk plezant als je zelf je steentje kunt bijdragen. Ik ben alvast heel gemotiveerd, en ga er iedere keer telkens voor de volle honderd procent voor. Hopelijk kan ik zaterdag ook bijdragen tot een goed einde tegen Waregem.”

Als we vanaf de opworp bij de les zijn, dan moet de drie punten pakken mogelijk zijn

Puntjes op de i

© ELD

Ook in Waregem hopen ze uiteraard op winst. Na een wervelende start (18-5, 29-14), kenden de dames van Waregem een dipje, maar ze herpakten zich met glans tegen de Luikenaars. “Wij deden onze job niet tegen hun zone”, verduidelijkt Emma Vindevogel. “Wij kwamen niet tot scoren, terwijl zij daar wel in slaagden. Na de rust zetten we dan de puntjes op de i.” Zaterdag staat een bezoekje aan de Lange Munte op het programma. “Meer nog dan de wedstrijd van afgelopen woensdag in Luik, gaat onze focus uit naar deze wedstrijd”, gaat de zeventienjarige Zultse verder. “We weten dat we tegen hen zeker kans maken, dat toonden we al vorig seizoen. Maar iedereen zal gefocust moeten zijn en er honderd procent in geloven. Als we vanaf de opworp bij de les zijn, dan moet de drie punten pakken mogelijk zijn. Het zal erop aankomen om de Amerikaanse Ashley Herlihy aan banden te leggen. Ook Lisa Foucart is een belangrijk wapen voor hun ploeg, maar het kan eigenlijk van alle kanten komen.” Waregem zette al flinke stappen voorwaarts. “Net zoals de wedstrijd tegen Lummen, Laarne en Pepinster (winst met een twintiger) zal ook deze wedstrijd tot in de puntjes voorbereid zijn.”

Goed voorbereid

“Na Kortrijk hebben we nog een belangrijke afspraak in eigen huis, tegen Charleroi. Brengen we die match tot een goed einde, dan zijn de playoffs zo goed als binnen. Die playoff hadden we misschien wel verwacht. We zijn telkens megagoed voorbereid, en zijn al flink geëvolueerd tijdens het seizoen. Ik voel mij hier supergoed in de ploeg, en krijg heel veel kansen. Ik besliste mijn verblijf in Waregem, waar ik trouwens altijd al speel, te verlengen voor volgend seizoen. Het geloof in de coaches en de ploeg heeft voor die beslissing gezorgd”, besluit Emma Vindevogel. Ondertussen raakte bij Waregem bekend dat ook Nastja Claessens, Saar Bogaert en Sanne Desplenter hebben verlengd. Kyra Billiaert versterkt voor volgend seizoen de ploeg. De 19-jarige Roeselaarse komt over van Kangoeroes Basket Mechelen. (ELD)

Zaterdag 5 maart om 18 uur: House Of Talents Spurs – ION Basket Waregem.