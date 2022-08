Basketbalclub VK Iebac Ieper viert vijftigste verjaardag: “Iebac is onze tweede familie”

Basketbalclub BBC VK Iebac viert dit jaar zijn vijftigjarig bestaan en dat gaat niet onopgemerkt voorbij. Op zaterdag 27 augustus vinden er festiviteiten plaats, maar wij kijken nu al eens terug op een halve eeuw Iebac, met voorzitter Bernard Bode en secretaris Jan Vandenhove.

Eigenlijk mag de club dit jaar al 51 kaarsjes uitblazen, maar de feestelijkheden zijn een jaartje uitgesteld door de welkbekende coronaperikelen. Maar dat het vijftigjarig bestaan zou gevierd worden, dat stond buiten kijf, en terecht. Iebac mag zich gerust een unieke club noemen binnen het Belgische basketbal. De VK, die staat voor vriendenkring, kon niet beter gekozen zijn. Vriendschap, sportiviteit en plezier stonden al die tijd centraal binnen de club, die begon als een ‘studentengrap’, als was het toch meer dan dat, want in geen tijd schoot de club naar boven in de provinciale rangen. Toch is het studentikoze aspect nooit uit de club verdwenen. Misschien net daarom heeft de club zijn kenmerkende stijl die binnen en buiten Ieper bekend is. 10 jaar geleden stonden Bernard Bode en Jan Vandenhove ons ook al te woord bij het veertigjarig bestaan van de club. Nog steeds zijn zij de voortrekkers van de club. “Zo lang we het nog kunnen, blijven we het doen”, lacht Bernard. De archieven van de foto van 10 jaar geleden zijn er dan wel niet bij, maar beide heren kennen ze eigenlijk zo goed als uit het hoofd. Van de promotie naar derde nationale, over de stuntoverwinning in een voetbalmatch tegen de juniores van VK Ieper tot de feesten op straat na het vieren van een titel.

Verhalen

Bij Iebac zijn ze dan ook terecht trots op hun geschiedenis en ze denken er ook graag aan terug. Het stukje kantine dat volledig gewijd is aan de geschiedenis van de club, met onder andere authentieke trainingspakken en ploegfoto’s over de jaren heen, zijn daar het levende bewijs van. “De bedoeling was eigenlijk om deze attributen tijdelijk tentoon te spreiden naar aanleiding van ons 40-jarig bestaan”, legt Bernard uit. “Maar doordat ze zo populair waren binnen de club, staan ze hier nu permanent. Het is een ideale plaats om nogmaals herinneringen uit het verleden op te halen. Nog wekelijks zien we hier mensen verhalen oprakelen.” Zelf zijn Bernard en Jan een vat vol anekdotes over hun periode bij de club. Het ene na het andere verhaal passeert de revue en beide heren denken er nog even levendig aan terug. “Het zijn er veel te veel om op te noemen, alles blijft ons eigenlijk wel bij. Van kampioenvieringen tot het ontmoeten van mijn vrouw op de club.” “Ook de mindere momenten houden we in gedachten”, vult Jan aan. “Het overlijden van een speler en trouwe supporter, … Het raakt ons. Maar vreugde en verdriet samen kunnen delen dankzij deze club is iets om te koesteren.”

40 jaar geleden hebben we met ruim 55 vrijwilligers de vloeren van de zaal gelegd

Op de foto zien we de eerste ploeg van VK Iebac Ieper in het seizoen 1970-1971. Staand v.l.n.r.: Jan Vandenhove, Marc Vandenhove, William Sinnaeve, Johan Vanroose, Ignace Forrez, Willy Goethals, Walter D’Haveloose en Johan Schotte. Gehurkt v.l.n.r.: Bernard Louf, Albrecht Vanroose, Johny Vandekerckhove, Guy Platteeuw, Paul Dejaegher en Pol Pattyn. (Repro EF) © Eric Flamand

De zaal

Een bekend verhaal blijft wel de aankoop van de zaal, die volgend jaar ook een jubileum mag vieren. “De zaal zal dan 40 jaar van Iebac zijn. Na een heuse saga waarin alle Ieperse basketbalclubs betrokken waren, werden we eigenaar van de zaal”, legt Bernard uit. “Maar het was op het nippertje”, vult Jan aan. “Drie minuten voor het einde van de verkoop was het beklonken, maar wat er in die uren ervoor heeft afgespeeld, geloven we soms nu nog niet.” “In een recordtempo haalden we het bedrag bijeen nadat alle andere partijen hadden afgehaakt”, weet Bernard. “Door de jaren heen hebben we heel wat tijd en werk geïnvesteerd hier. Maar het is dan ook onze zaal, dus we wisten maar al te goed waar we ons voor in het zweet werkten. Enkele jaren geleden hebben we de koepel nog vernieuwd en nog niet zo lang geleden was ook de vloer aan vernieuwing toe. Toen we hier onze intrek namen 40 jaar geleden, hebben we met ruim 55 vrijwilligers de vloeren over heel de oppervlakte gelegd. Van speler tot voorzitter, iedereen was hier aanwezig. Dat typeert de club ook wel. We waren er voor elkaar en voor de club. We zijn dan misschien wel geen bloedbroeders, maar voor ons voelt het wel aan als een tweede familie. Een familie die ondertussen bijzonder groot is geworden. Maar iedereen is hier nog welkom. Jan heeft ervoor gezorgd dat iedereen die hier ooit speelde een uitnodiging kreeg voor de festiviteiten. En dat was een behoorlijke opgave want zijn harde schijf had de geest gegeven en zo moest hij terug op zoek naar alle contactgegevens. Een heus monnikenwerk.” Maar als een man zo’n opgave tot een goed einde kon brengen, was het Jan wel, die ook alle statistieken van de competitiewedstrijden heeft bijgehouden. “Ik denk dat dat vrij uniek is in België”, lacht Jan. “Ik kan perfect opsommen welke speler hoeveel wedstrijden heeft gespeeld en hoeveel punten hij in totaal heeft gemaakt. Dat vergt iedere zondag veel tijd, maar het is ondertussen wel een gewoonte geworden.”

Jubileumfeest

Op zaterdag 27 augustus organiseert de club zijn jubileumfeest, waarin het ook de promotie van de A-ploeg naar de hoogste provinciale reeks in de verf zal zetten. Na een receptie in de raadszaal van het Ieperse stadhuis trekken de feestvierders naar het parochiaal feestcentrum in hun vertrouwde Crescendostraat waar er plaats is voor hapjes, drankjes en natuurlijk een babbel. Bernard en Jan hebben de volledige clubgeschiedenis meegemaakt en delen vooral hun trots. “Met wat we bereikt hebben, kunnen we alleen maar gelukkig zijn. Iedereen die hier gespeeld heeft, wist waar Iebac voor stond en wist dat hij hier correct zou behandeld worden, ongeacht zijn achtergrond. De vreugde van 50 jaar Iebac hopen we nu met zoveel mogelijk mensen te kunnen delen”, sluit Bernard af. (LR)