Basketbalclub Filou Oostende juicht om elfde kampioenstitel: fans in hun nopjes

Opnieuw voegt Filou Oostende een trofee aan zijn schitterend palmares toe. Het kampioenschap 2021-2022 was goed voor de elfde landstitel op rij, meteen de 23ste van de Oostendenaars. En daaraan kunnen ze zaterdag 11 juni nog de allereerste BNXT-titel toevoegen.

Levi Randolph kreeg al de onderscheiding MVP van de reguliere competitie, Keye van der Vuurst de kreeg de onderscheiding in de finalereeks. Hijzelf had het niet verwacht. “Je verwacht dat het Phil of Levi zou zijn. Maar ik wist ook wel dat ik degelijke play-offs gespeeld had. Dit is supermooi op deze leeftijd. Maar zonder alle jongens om me heen en zonder de coaching-staff had ik deze trofee niet in mijn handen. Ik moet hen heel dankbaar zijn. Dit is een heel sterke ploeg en we doen het jammer genoeg zonder Dusan Djordjevic”, beseft van der Vuurst die voor het vierde seizoen op rij tot het kampioenenteam behoort. “Deze landstitel is absoluut mijn favoriet! Aan dit kampioenschap heb ik zelf een heel grote bijdrage geleverd.”

In de derde finale was van der Vuurst de auteur van 10 punten en 10 assists was. Een nieuwe double-double! “Ik voel me geweldig goed. Ik krijg meer vertrouwen dan vroeger. Djordjevic speelt niet mee en ik pak met beide handen mijn kansen. Ik moet hem wel bedanken om mij op te leiden en klaar te zijn om op dit moment in te stappen. Ik voel me op mijn gemak op het veld en ik denk dat je dit ziet in het spel. Er is geen reden tot stress. Als ik gewoon mijn spelletje op het veld speel, komt het wel goed. Het team helpt me geweldig en de coach gelooft in mij”, lacht van der Vuurst.

“Voel me gezegend”

Phil Booth was de uitblinker van de beslissende finalewedstrijd. Toen scoorde hij 26 punten waarvan 15 aan 72,7 % in het vierde kwart. Meer nog, van de 17 punten in de zes slotminuten staan er 13 op naam van de tweevoudige NCAA-kampioen. “Wat een fantastisch gevoel, kampioen worden in zo’n uitzinnige zaal, tegen zo’n sterk team. Alleen winnen telt. In het slot bleef ik hun korf aanvallen. Mijn teammaats bleven me kansen geven. Het is schitterend dat ik mijn eerste seizoen in Europa met deze titel bekroon. Ik leerde hier ook zoveel. Van coach Dario, van mijn ervaren ploegmaats Djrodjevic en Gillet. Ik voel me hier gezegend.”

Het seizoen is nog niet voorbij. In de crossborder play-offs met home-and-away formule nemen de Belgische en Nederlandse landskampioenen pas vanaf de halve finales deel, zondag 5 juni uit en dinsdag 7 juni thuis. Daarin neemt Oostende het op tegen de verliezende Nederlandse finalist Leiden of Leuven Bears. Beide teams spelen pas vrijdagavond 3 juni hun onderlinge terugmatch. Het is zelden of nooit gebeurd dat Oostende twee dagen voor de match zijn tegenstander nog niet kende. Als Oostende de finales van de crossborder play-offs bereikt, basketten de Zeekapiteins tegen Nederlands kampioen Den Bosch, Kangoeroes Mechelen of Donar Groningen, donderdag 9 juni uit en zaterdag 11 juni thuis.

(Peter Rossel)

Supporter Jean-Claude Werniers: “Coach Gjergja blijft beslissende factor” Jean-Claude Werniers is al jarenlang trouwe BCO-supporter. Vanop zijn zitje net achter de tafel met officials zie je hem regelmatig opveren om zijn ploeg extra aan te moedigen. In Mechelen was hij er sinds lang niet bij. “ Er werd mij duidelijk gemaakt dat alle tickets al snel de deur uit waren. Nadien vernam ik dat er toch nog enkele extra plaatsen gecreëerd werden. Heel spijtig maar met mijn (plus)-gezin voor de TV was er ook heel wat ambiance. De filmpjes achteraf waarbij de spelers samen met de supporters de titel vierden, waren hartverwarmend. Dat deze elfde landstitel meer dan verdiend was, staat buiten kijf. Met slechts twee ‘Belgische’ nederlagen, waaronder spijtig genoeg de bekerfinale, toonde Oostende voor de zoveelste keer waarom enkel zij aanspraak maakten. Voor mij blijft coach Gjergja de beslissende factor. Een lieve, aangename man met het hart op de juiste plaats en een winnersmentaliteit dat tot heel wat mooie resultaten leidde.”

Supporter Sophie Bostoen: “Keye met voorsprong mijn favoriete speler”

De 40-jarige Sophie Bostoen heeft zelf een stevige basketbalcarrière achter de rug. In het Brusselse speelde ze onder meer bij BC Opwijk dat toen in tweede landelijke uitkwam. Zelf volgt ze Oostende al heel wat seizoenen. “Ik woon in Vlaams-Brabant maar kom regelmatig naar de kust om een wedstrijdje mee te pikken. Mijn favoriete speler is Keye van der Vuurst. Hij verdeelt het spel, speelt met lef, is niet bang om zelf het initiatief te nemen en te scoren. De titelstrijd zelf vond ik niet echt spannend. Oostende klopte Mechelen in eigen huis met overduidelijke cijfers. Die ene misstap was er misschien wel teveel aan. Ik had ook wel meteen door dat ze zich aan de Mechelse Winketkaai geen tweede keer in de luren gingen laten leggen. Daarvoor was hun overmacht te groot. Spijtig van die verloren bekerfinale. Deze elfde titel op rij compenseerde dit ruimschoots. Ik ben wel wat teleurgesteld in grootheden als Antwerpen, Bergen en Charleroi.”