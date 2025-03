Basketbalclub Blankenberge One: “Degradatie zou schaamtelijk zijn”

Aan het begin van het seizoen heerste er heel wat enthousiasme en optimisme rond Blankenberge One, maar op vijf speeldagen vóór het einde van de competitie is de ploeg niet eens zeker van het behoud. Tegen Heuvelland kan zaterdag een stap in de goede richting gezet worden. Verlies zou betekenen dat het nog spannende weken worden. “Het komt erop aan het hoofd boven water te houden”, klinkt het.

Had coach Pieter De Rycker tegen Kortrijk Spurs Three nog op puntengewin gehoopt, dan was die kans aan de rust al verkeken. “We begonnen nochtans uitstekend”, blikt Gillian Vannieuwenhuyse terug, “want in het eerste quarter scoorden we 26 punten en liepen we 10 punten uit. Blijkbaar kunnen we dat niveau niet aanhouden, het ploegspel lijdt eronder en schijnbaar ontbreekt dan de goesting om het tij te keren.” Van de laatste zeven wedstrijden kon de kustploeg alleen tegen hekkensluiter Izegem Two winnen. Daardoor verzeilde het team in de onderste regionen en dat is in schril contrast met de ambitie die aan het begin van het seizoen werd uitgesproken. “Het klopt dat we een plaats in de linkerkolom voor ogen hadden”, beaamt Vannieuwenhuyse, “maar het komt er nu op aan om het hoofd boven water te houden en te overleven in eerste provinciale. Een degradatie zou echter schaamtelijk zijn, zeker als je ons potentieel bekijkt. Eigenlijk zouden wij de vervelendste ploeg van de reeks moeten zijn.”

Zespuntenwedstrijd

Zaterdag wordt dus best gewonnen, weet ook de spelverdeler. “Heuvelland is een gevaarlijke ploeg, die vorig jaar nog in de subtop eindigde. Zij lijken, net als wij, wat op de sukkel. Zowel voor hen als voor ons is dit een must win. Halen zij de punten binnen, dan krijgen ze opnieuw uitzicht op de redding. Houden wij de zege thuis, dan lijkt het behoud zo goed als zeker. Op papier is dit de meest haalbare kaart en voor onze gemoedsrust kunnen we dit weekend best weer aanknopen met de overwinning.” (MD)

Zaterdag 22 maart om 20.30 uur: Blankenberge One – Heuvelland One.