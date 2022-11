Basketbal Wibac ziet in Wytewa haalbare kaart: “Misschien kan onze ervaring in ons voordeel spelen”

In eerste provinciale neemt Wibac het zaterdag op tegen Wytewa Roeselare. Het thuisteam kreeg dit seizoen al heel wat sterke tegenstanders tegenover zich, maar winst tegen Wytewa moet haalbaar zijn, meent guard Karo Bonte. “Wij hebben wat meer ervaring in de ploeg en zullen die zeker kunnen gebruiken.”

“Over het algemeen mogen we tevreden zijn over de voorbije matchen, zelfs al hebben we nog maar één keer gewonnen”, zegt guard Karo Bonte (23). “In de andere matchen hebben we al mooi basketbal getoond en raken we steeds meer op elkaar ingespeeld. Natuurlijk zijn er nog heel wat zaken waaraan we kunnen werken. We hebben ook al tegen de wat sterkere ploegen uit de reeks moeten spelen, maar net daaruit leren we veel.”

Jonger

“Als we naar de recente uitslagen van Wytewa en ons kijken, moet dat voor ons zeker een haalbare tegenstander zijn. Maar we willen natuurlijk niet op de feiten vooruitlopen. We gaan er in ieder geval alles aan doen om te winnen. Wytewa is, als ik me niet vergis, ook een iets jongere ploeg. Misschien speelt het dus ook in ons voordeel dat wij al wat ervaren speelsters in de ploeg hebben. Die ervaring zullen we zeker kunnen gebruiken.”

“Onze ambities zijn om ergens in het midden van het klassement terecht te komen en af en toe eens te kunnen stunten tegen een topvijfploeg. Er zijn enkele speelsters vertrokken en heel wat nieuwe speelsters bijgekomen, dus moeten we vooral nog wat beter op elkaar ingespeeld geraken. Sommigen hadden wel al eens samengespeeld of kenden elkaar al van vroeger, maar dat is natuurlijk niet hetzelfde.”

“Nu, doorheen de matchen die we al hebben gespeeld, heb ik toch het gevoel gekregen dat we elkaar almaar beter vinden. En het plezier en de teamgeest zijn daarin natuurlijk ook belangrijke elementen. Onze ambities zijn dus haalbaar, denk ik, zelfs al staan we nu wat meer in de onderste regionen geklasseerd”, besluit de studente pedagogische wetenschappen uit Moorsele. (RV)

Zaterdag 5 november om 18.00 uur: Wibac Dames One – Wytewa Roeselare Two