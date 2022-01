Basketbal Vlaanderen neemt straffe maatregelen voor basketcompetitie door omikronvariant

Basketbal Vlaanderen heeft door het stijgend aantal coronabesmettingen met de omikronvariant een reeks van maatregelen genomen omtrent de basketbalcompetities in Vlaanderen. De nieuwe afspraken zijn van toepassing van eerste landelijke tot en met vierde provinciale en ook bij de jeugdploegen.

De vele uitgestelde wedstrijden zorgen dat er in de kalenders weinig tot geen marge meer is om alles ingepland te krijgen. Veel ploegen zitten aan zeven wedstrijden die nog ingepland moeten worden voor het einde van maart. Niet alleen geraken veel clubs het niet eens over een nieuwe speeldatum, maar ook in veel sportzalen zijn er geen terreinen meer beschikbaar.

Een eerste maatregel is dat de Beker van Vlaanderen met onmiddellijke ingang wordt stopgezet. “Jeugdploegen mogen hun bekerwedstrijden van het weekend van 29-30 januari wel nog vriendschappelijk afwerken, indien ze dit wensen. Clubs die de voorziene bekerwedstrijden voor jeugd toch vriendschappelijk wensen te spelen, moeten dit ten laatste woensdag 26 januari laten weten. Indien niet wordt de wedstrijd afgelast”, klinkt het bij Basketbal Vlaanderen.

Geen zakkers

Daarnaast zullen er dit seizoen in de competities geen dalers zijn, enkel stijgers. “Seizoen 2021-2022 zal afgesloten worden zonder dalers, in reeksen waar dit van toepassing is. Teams zullen wel de mogelijkheid krijgen om te stijgen naar een hogere reeks, zoals bepaald bij aanvang van het seizoen. Doordat er geen dalers zijn en door het invoeren van kosteloze forfaits (min. 72 uur op voorhand) wordt de druk om toch te spelen weggehaald.”

De basketbalbond motiveert de gemaakte keuze. “Clubs zullen voor meer wedstrijden beslissen om niet te spelen en zo de bijna onmogelijke kalenderpuzzel op het einde van het seizoen verlichten. Hierdoor zou het seizoen in mei met minder problemen moeten kunnen afgesloten worden. Clubs die de uitdrukkelijke ambitie hebben om te stijgen, blijven niet nog een seizoen in de kou staan. Er kunnen m.a.w. kampioenstitels en promotieplaatsen verdiend worden. Spelers en ploegen die om persoonlijke redenen niet willen spelen zullen zich minder onder druk gezet voelen om dit toch te doen.”

Top Division

De maatregelen gelden niet voor Top Division. Daarover wordt deze week nog apart een beslissing genomen omdat dit de nationale reeksen aangaat. Voor Vlaanderen houdt de basketbalbond zich ook voor om de regels nog aan te passen mocht de pandemie dat vragen.