Basketbal in Zwevezele weer in de lift: voorzitter is tevreden en blijft ambitieus

De basketbalcompetitie valt dit weekend even stil, want er wordt tijd vrijgemaakt voor de volgende ronde in de beker. In Zwevezele wordt stiekem gedroomd van een (halve) finale, al moet de eerstvolgende klip niet onderschat worden. Ondertussen kijkt de voorzitter tevreden terug op het eerste deel van de reguliere competitie.

“Veel beter kan het niet,” zegt Peter Casteleyn. “We staan tweede in het klassement en verloren maar één keer: op de allereerste speeldag tegen de gedoodverfde titelkandidaat Izegem. Misschien kwam die wedstrijd een beetje te vroeg. We zijn intussen beter gerodeerd, beter op elkaar ingespeeld, en geven ons niet zomaar gewonnen. De titel en de bijbehorende promotie blijft de ambitie. Al bij al zijn we heel tevreden over het eerste competitiedeel.”

De Zwevezeelse voorzitter lonkt ook naar de beker van West-Vlaanderen. “We willen graag zo ver mogelijk geraken en coach Joeri Bourdeaux blikte al vooruit op de kalender; blijkbaar ontmoeten we geen enkele eersteprovincialer tot de halve finales. Eerst moeten we echter de volgende wedstrijd winnen, tegen een sterke tegenstander en de leider in tweede provinciale: Avanti Brugge Two. Hun jongeren doen wekelijks veel ervaring op door mee te trainen met de One-ploeg en de gegunde speelminuten te grijpen.”

Terug naar landelijke

Naast de duivensport is het basketbal Casteleyns grote passie. “Ik speelde zelf een tijdje op een lager niveau, maar sinds zoon Ruben actief is, werd die interesse weer aangewakkerd. Ik steek er behoorlijk wat tijd in, want als ik iets doe, wil ik niveau halen. Een herhaling van de gouden jaren, toen we tot in tweede nationale geraakten, zit er niet meer in. Daarvoor is onze gemeente te klein, al werden er grote inspanningen geleverd en hebben we een prima accommodatie. Landelijk basketbal moet echter wél de bedoeling zijn.” (MD)