Basket Tielt wil zich herpakken

Na de verloren topper tegen Wikings Kortrijk moet Basket Tielt One naar Wytewa Roeselare One. Opnieuw een ploeg die hoger staat in de stand en waartegen zij op eigen veld duidelijk verloren. Xavier Tuytschaever (31) wil geen verzachtende omstandigheden inroepen maar wijst toch op een kleinere kern die hen parten speelt. Ook heeft voorzitter Tom Scherpereel nieuws naar het nieuwe seizoen toe.

“Wij wisten dat de match heel moeilijk zou worden”, weet Xander Tuytschaever. “Het is een zeer goede en ervaren ploeg. Bovendien waren we zelf slechts met acht spelers wat de rotatie toch wel moeilijker maakte. De Two speelde voor ons en van die ploeg kwamen er nog drie bijspringen. Met heel veel teamspirit, enthousiasme en gesteund door onze vele supporters hebben we het Wikings toch moeilijk gemaakt. Uiteindelijk verloren wij maar we mogen terugkijken op een goede wedstrijd.”

Topper

De volgende wedstrijd in Roeselare is opnieuw een topper. “Ik denk wel dat de ploeg te pakken is. Wij moeten ons beste spel spelen. In eigen huis verloren we tegen Wytewa met een twintigtal punten denk ik. Benoit is nog niet speelklaar en zo missen we nog altijd centimeters en die zijn belangrijk in het basket.”

“In onze zoektocht naar een nieuwe trainer-coach zal Jean-Luc Staelens vanaf het nieuwe basketseizoen het roer overnemen van Hans als trainer van onze One. Hij brengt een pak ervaring mee als oud-speler bij Power Wevelgem, Wytewa en Avanti Brugge. Hij staat momenteel aan de zijlijn als trainer-coach bij Holstra Wings Wevelgem-Moorsele Two en is een ervaren scheidsrechter. Samen met de spelersgroep zal hij voortbouwen aan een stevig en competitief team om een topper te worden in eerste provinciale. We willen ook van deze gelegenheid gebruikmaken om onze oprechte dank uit te spreken aan Hans Vanoosthuyze. Dankzij zijn jarenlange inzet heeft hij Basket Midwest Tielt vanuit vierde provinciale weeer naar eerste gebracht.” (WD)

Zondag 23 maart om 21 uur: Wytewa Roeselare One – Basket Tielt One.