Basket Tielt viert titel in derde provinciale: “Afsluiten zonder nederlaag”

Een trip naar de kust was uiteindelijk niet nodig om de titel binnen te halen vermits BBC Koksijde forfait gaf. De galamatch is dus een weekje uitgesteld.

“Het was leuker geweest om vorig weekend al de titel te kunnen vieren, maar nu kunnen we dat op eigen terrein doen en dat wordt een klapper”, aldus een glunderende voorzitter Tom Scherpereel. “Koksijde, dat twee ploegen heeft, moest door spelersgebrek forfait geven. Maar niet getreurd, morgen spelen we onze galamatch tegen Langemark en dat zal een serieus feest worden. Even was er twijfel of die wedstrijd zou doorgaan, maar de tegenstander heeft beslist om toch naar Tielt af te zakken.”

Titelfeest

“We hebben een en ander in petto voor die avond. Zo zijn er voor alle spelers, de jeugd inbegrepen, frietjes voorzien. We verwachten dan ook een ruime opkomst en ook Stijn, de uitbater van de cafetaria, heeft een deejay gevraagd om voor ambiance te zorgen in zaal 7. Iedereen is dus uitgenodigd om met spelers, bestuur, sponsors en supporters de titel te komen vieren.”

“Het was de bedoeling om zo snel mogelijk kampioen te worden en daarin zijn we geslaagd, zonder spelen evenwel. De ambitie was in twee jaar naar tweede provinciale door te stoten en dat hebben we waargemaakt. Wat er nu nog rest is de competitie afsluiten zonder nederlaag. Dat betekent nog winnen tegen Langemark, Wielsbeke en Oedelem. Ik heb er het volste vertrouwen in, maar het blijft sport.” (WD)

Zaterdag 23 april om 20 uur: Basket Midwest All-in Garden Tielt – Rapid Langemark.