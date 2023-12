Basket Tielt Two wil leidersplek verstevigen

Basket Midwest All in Garden Tielt Two staat ongeslagen aan de leiding in vierde provinciale. Het team staat zaterdag voor een belangrijke wedstrijd tegen Deerlijk-Zwevegem. Dat de ploeg ging meedraaien in de top, was de verwachting. Dat hebben ze nu waargemaakt met vijf zeges in evenveel wedstrijden. Vorig seizoen grepen ze naast de titel maar nu willen ze die wel pakken. Ploegverantwoordelijke Hans Verbrugge geeft zijn kijk op de prestatie.

“Vorig jaar waren we dichtbij promotie”, aldus Verbrugge. “Nu staan we ongeslagen aan de leiding dus de verwachtingen worden meer dan ingelost. Trainer-coach Vincent Jiroflee doet uitstekend werk met zijn jonge gasten. We zijn een zeer jonge en gedreven ploeg, 7 van de 15 spelers zijn nog U21.”

“De ploeg is versterkt met 2 nieuwe spelers, Cédric Hamers en Jérôme Decramer. Thibault Brackx en Vic Scherpereel keren terug uit blessure. Dus normaal zijn we voltallig voor zaterdag tegen Deerlijk, een héél belangrijke wedstrijd. De spelers kijken er naar uit om koppositie nog te verstevigen. Dit met het oog op een moeilijke januarimaand waarin vele spelers examens hebben. De match leeft onder de spelers en hopelijk zijn de supporters ook talrijk op post.”

Verwachting

“Het is zeker de bedoeling om over te gaan naar derde provinciale. We hebben de ideale mix van jong en oud, van snelheid en ervaring om daar een mooi figuur te slaan. Het zou een mooie beloning zijn voor die gasten.”

“Het zou eveneens mooi zijn mochten we zaterdag kunnen winnen voor een bomvolle tribune supporters. Maar is het niet zo, dan komen er nog vele wedstrijden om ons te herpakken. Maar ik heb er alvast alle vertrouwen in. Basket leeft opnieuw in Tielt”, besluit ploegverantwoordelike Verbrugge.

(WD)

Zaterdag 9 december om 18 uur: Basket Midwest All in Garden Tielt – BCC Lamet Deerlijk-Zwevegem.