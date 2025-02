Basket Tielt One maakt zich op voor derby tegen Zwevezele

De Tieltse basketclub is volop in beweging en heeft ook oog voor wat in de wereld gebeurt. De actie One match for Marta is daar een bewijs van. De Spaanse uit de streek van Valencia was een seizoen trainer-coach van de U14. De natuurramp heeft haar, haar familie en vrienden zwaar getroffen. Voorzitter Tom Scherpereel geeft daar wat toelichting over en wat er nog zoal te gebeuren staat, zoals de komende match tegen Zwevezele. “Na het seizoen trok Marta terug naar haar thuisstreek Valencia”, verduidelijkt de voorzitter. “Zij woont in Sedavi, een stadje in de provincie Valencia, midden in het rampgebied. Dit met alle gevolgen van dien. Ze kon dus alle steun gebruiken, vandaar onze actie. Wij hadden een bedrag van 2.500 euro vooropgesteld, maar dat werd met 5.117 euro overtroffen, van een succes gesproken. Voor de match van de One gaf de Tieltse burgemeester namens het stadsbestuur een cheque alsook de opworp. Het was onmiddellijk duidelijk dat er aan hem geen baskettalent verloren is gegaan. In een videoboodschap bedankte Marta onze basketfamilie voor de steun in moeilijk tijden. Op sportief vlak kenden we een goede start in eerste, gevolgd door een mindere periode. De blessurelast van onze dubbele meters is daar niet vreemd aan, want lengte is belangrijk in het basket.”

Memorabele wedstrijd

“Nu staan we voor de confrontatie met West-Hoek Zwevezele, in het verleden telkens memorabele wedstrijden voor een ruim publiek. De bekerwedstrijd toen we nog een reeks lager speelden, is daar het perfecte voorbeeld van. Onze vele supporters schreeuwden ons naar winst. Op en naast het veld was er ook de nodige fairplay. Onze blessurelast is zo goed als nihil, enkel voor Benoit Van Waes zal het op het nippertje zijn. Naar volgend seizoen toe is er belangrijk nieuws. Onze succescoach binnen de One zal ons verlaten. Hij trekt naar Knokke. Wij zijn nu druk op zoek naar een opvolger die past in onze visie en het vertrouwen krijgt van de spelers. Die hebben mij allemaal verzekerd te zullen blijven. Met Denis Seck komt er een nieuwe trainer-coach met veel basketervaring als speler en coach. Maar nu eerst de clash met Zwevezele met winst afsluiten.” (WD)

Zaterdag 15 februari om 20.30 uur: Basket Tielt – BBC Zwevezele.