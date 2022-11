Basket SKT Ieper verwelkomt eerste transfer voor volgend seizoen

Basket SKT Ieper versterkt zich voor volgend seizoen met Sam Lambrecht. Hij komt over van KBBC Oostkamp.

Het seizoen is nog niet halfweg, maar er wordt bij Basket SKT Ieper One al stevig gewerkt aan volgend seizoen. Vorige week werd in onderling overleg besloten om op het einde van dit seizoen de samenwerking met coach Bruce Minne stop te zetten.

Een week later wordt al een eerste transfer voorgesteld. Sam Lambrecht komt over van KBBC Oostkamp, één van de topploegen uit Top Division Two. Op de sociale media van de club stelde Sam, broer van profspeler Tim Lambrecht, zich voor.

“Ik ben Sam, 23 jaar en afkomstig uit Nieuwpoort. Na mijn jeugdopleiding bij de basketschool van Oostende heb ik een jaar bij Spirou Charleroi gespeeld. Anderhalf jaar geleden heb ik gekozen voor een transfer naar KBBC Oostkamp. Dankzij het vertrouwen van de club en de goede teamspirit heb ik me daar kunnen ontplooien tot een vaste waarde op het veld. Toch is de kriebel om opnieuw de stap richting tweede nationale te zetten nooit weggegaan”, klinkt het.

“Uit gesprekken met Basket SKT Ieper bleek dat we op dezelfde golflengte zitten. De filosofie van de club op het veld sluit heel goed aan bij mijn eigen visie. Maar er is meer. Ik heb de voorbije jaren vaak in Ieper gespeeld en je kan er niet naast kijken: Basket SKT Ieper is een club die leeft, met trouwe en levendige supporters. Ook die familiale sfeer is voor mij heel belangrijk. Kortom, ik zie het zitten. En ik zal er volgend seizoen alles aan doen om te bewijzen dat ik mijn plaats bij een topclub als Basket SKT Ieper verdien.”