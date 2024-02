Basket SKT Ieper versterkt zich met Nederlandse center Jesse Waleson

Basket SKT Ieper heeft een opvallende inkomende transfer gerealiseerd. De Nederlander Jesse Waleson (22) komt met onmiddellijke ingang de rangen versterken.

Basket SKT Ieper heeft een akkoord kunnen sluiten met Jesse Waleson. De Amsterdamse center meet 2,11 meter en hebben we in Belgie al op het parket gezien in de BNXT League bij Mechelen en Oostende, waardoor deze 22-jarige Nederlander ook een passage in de Champions League achter zijn naam kan zetten.

Nederland en Spanje

Na nog de kleuren te hebben verdedigd van Landstede Zwolle (Nederland) en CB Ciudad de Ponferrada (Spanje), vervoegt hij de troepen van coach Geldof met een contract tot einde seizoen 2024-2025. “We zijn trots op de komst van Jesse”, reageert coach Geldof. “Het is leuk dat hij gelooft in het project dat we voor ogen hebben.”