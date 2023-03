Basket SKT Ieper Two strijdt om behoud: “Elke wedstrijd is een must-win”

Basket SKT Ieper Two is op zoek naar het behoud in eerste landelijke. De eindstrijd is immers niet van de poes, want mogelijk zakken er dit seizoen maar liefst zes van de acht ploegen in de hoogste landelijke reeks. Joris Vanhaverbeke vecht voor elke overwinning met zijn team.

Winnen, dat moet Basket SKT Ieper Two doen. Met een 88-116-overwinning op Wilrijk leverde het alvast een heel knappe prestatie afgelopen weekend. “We speelden een fysiek sterke, aanvallende match waarbij we met zes spelers in de dubbele cijfers eindigden”, vertelt Joris Vanhaverbeke. “Van buitenaf viel ons shot, en ook inside waren we een stuk sterker dan Wilrijk, die vier van zijn spelers moest missen. Op enkele minuten na was het een zeer goede wedstrijd van ons team.” Dit weekend is Tienen de tegenstander.

Moeilijke verplaatsing

“Tienen wordt een lastige, verre verplaatsing, tegen een ploeg die maar nipt de top vier voor de play-offs niet haalde. Ze zijn een van de best verdedigende ploegen, maar als ons spel offensief draait, zoals afgelopen weekend, maken we zeker een kans. Een overwinning is zeer belangrijk, gezien alles op een zakdoek staat in het klassement momenteel.”

Must-win

In de degradatiepoule wordt het drummen. Momenteel staat Ieper op een gedeelde tweede plaats, samen met twee andere ploegen. “Er zijn dit seizoen minimaal vier zakkers, maar het kunnen er ook zes zijn als er Vlaamse ploegen uit Top Division Two wegvallen. Elke wedstrijd is dus een must-win. Enkel een plaatsje bij de top twee geeft honderd procent zekerheid over het behoud. En dat is waar we voor gaan.” De ploeg zal er volgend seizoen anders uitzien. “Met enkele vertrekkers (Ayman Abou en Thomas Delaplace naar KST One) en enkele nieuwkomers (Bennet Vansteenkiste, Thomas Witdouck en Pallieter Bevernage) zal ons team er wel wat anders uitzien. Maar ik ben ervan overtuigd dat ons spel niet zal veranderen. We blijven een jonge bende die zal vechten voor elke overwinning. We gaan nu eerst voor een sterk eindresultaat.” (BV)

Zaterdag 11 maart om 20.30 uur: 2B/Safe Tienen One – Basket SKT Ieper Two.