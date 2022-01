Basket SKT Ieper Two ontvangt de leider: “Stevig weerwerk bieden”

Basket SKT Ieper Two had het vorig weekend niet onder de markt op bezoek bij Houtem. Zondagmiddag staat de topper tegen de ongeslagen leider Avanti Brugge op het programma. Ayman Abou El Einein geniet duidelijk van een van de sterkste seizoenen die hij zowel in team als individueel speelde.

Het werd voor Basket SKT Ieper Two een van de moeilijkere wedstrijden van het seizoen, in Houtem, maar er werd wel gewonnen (59-68). “We speelden heel snel en op het scherpst van de snee”, vertelt Ayman Abou El Einein.

“Door dit agressieve spel kwamen we vlug in foutenlast, waardoor we minder rotatie tussen de spelers hadden. Daarnaast kwam er ook nog bij dat we onze driepunters aan een heel laag percentage hebben afgewerkt. In het derde quarter kwamen we zelfs negen punten op achterstand. Desondanks zijn we als ploeg teruggekeerd door een tactische aanpassing van de coach en hebben we getoond dat we niet onverdiend zo hoog geklasseerd staan.”

Topschutter

Dit weekend wordt het extra genieten in de Ieperse sporthal. “Het zal een blij weerzien zijn met het publiek dat weer welkom is. Avanti is wel de favoriet voor de zege, maar ik ben er zeker van dat we heel wat weerwerk kunnen bieden met onze Ieperse garde.”

Ieper is dit seizoen nog altijd ongeslagen, maar kreeg wel een forfait aangesmeerd door een administratieve fout. Tegenstander van zondag, Avanti Brugge, is eveneens ongeslagen. “Dit is een van de meest succesvolle seizoenen die ik speelde, zowel als team, maar ook individueel. Zelf sta ik in het lijstje van de topschutters van de reeks. Maar dit zouden maar lege statistieken zijn zonder de ploeg en alle overwinningen die we geboekt hebben. Ik hoop dan ook dat we tot het einde kunnen meespelen aan de top van de klassering.”

(BV)