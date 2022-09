Basket SKT Ieper One uitgeschakeld in de Beker van België

Basket SKT Ieper heeft de zestiende finales van de Beker van België niet overleefd. De ploeg van coach Bruce Minne verloor van Hubo Limburg United uit de BNXT League.

Elk jaar hoopt Basket SKT Ieper door te stoten tot de ronde van de Beker van België waarin de eersteklassers hun intrede doen. Ook dit jaar was Ieper in de zestiende finales van de partij. Het kreeg zondagmiddag Hubo Limburg United over de vloer.

Door het reeksverschil tussen Top Division One en de BNXT League kreeg de ploeg van coach Bruce Minne vijf punten voorgift. Tegen het einde van het eerste quarter hadden de Limburgers echter al de voorsprong overgenomen (22-27). Tegen de rust was die voorsprong opgelopen tot 38-52.

Na de pauze controleerden de bezoekers de voorsprong. Via 63-85 werd het uiteindelijk nog 82-108 in het voordeel van Hubo Limburg United. Volgend weekend staat in Top Division One voor Basket SKT Ieper de West-Vlaamse derby tegen Basket Waregem op de agenda.