Basket SKT Ieper One telt dit seizoen twee Bulgaarse spelers: “Jonge basketters de basis aanleren”

Dit seizoen zitten er twee Bulgaarse spelers in de selectie van coach Bruce Minne. Roman Vasilev (26) en Spas Nikolov (25) kwamen via hun manager terecht in de club uit Top Division One en houden van het rustige leven in de Vredesstad. Zaterdag spelen ze de derby tegen Ion Waregem One.

Rumen Vasilev en Spas Nikolov zijn twee landgenoten, allebei groter dan 2 meter en bovendien ook generatiegenoten. Ze kennen elkaar al een hele tijd. “Ik begon op mijn achtste met basket in mijn thuisland. Spas en ik doorliepen samen de nationale Bulgaarse jeugdelftallen tot aan de U20”, vertelt Rumen Vasilev (26), die ervaring heeft in Italië en Spanje, en afkomstig is uit Vidin. Vidin ligt in het noordwesten op de grens met Roemenië.

Evenwichtig team

Spas Nikolov (25) komt dan weer uit de hoofdstad Sofia. “Ik begon pas rond mijn 12de. We hebben intussen dezelfde manager en belandden samen in Ieper. Toch was het niet gepland dat we dit seizoen zouden samenspelen, want we komen niet over van dezelfde ploeg. Het was een aangename verrassing.”

SKT Ieper One won na zeven competitiematchen vier keer en gaat tegen Waregem op zoek naar zege nummer vijf. “Het niveau is best wel in orde”, zegt Spas. “Ik denk dat je de eerste klasse van België en Bulgarije met elkaar kan vergelijken. In ons team hebben we niet meteen een speler die er bovenuit steekt, maar dat evenwicht is net onze grote sterkte. Je merkt dat iedereen in onze reeks van elkaar kan winnen of verliezen. Het is cruciaal om vanaf het eerste fluitsignaal scherp te zijn, want vaak maken details het verschil.”

Fitness

Zelf focussen Spas en Rumen zich volledig op basketbal. “Naast de drie trainingen met de ploeg gaan we nog veel naar de fitness”, pikt Rumen in. “We kunnen ons ding doen en als er vragen of bezorgdheden zijn, kunnen we steeds terecht bij onze begeleider Tommy Braem.”

Spas leert de baskettende jeugd ook de kneepjes van het vak. “Op dinsdagavond engageer ik me anderhalf uur om jongeren de basics van basketbal aan te leren. Ik vind het fijn dat ik hen mijn ervaring kan doorgeven.”

Intussen wonen ze al enkele maanden in een huis in de Rijselstraat. Spas: “Ieper is een kleine, gezellige stad. Het was heel aangenaam weer tot eind oktober en ik ben echt aan het genieten van mijn tijd hier. Naast Rumen woon ik hier met Volodymyr Shevchuk, een topkerel! We helpen elkaar waar nodig. Het is altijd fijn om nieuwe mensen te leren kennen, dat is een verrijking voor mij als persoon. Andere steden hebben we nog niet kunnen bezoeken. We waren wel al in Brussel voor een match, maar maakten toen enkel kennis met de files”, lacht Spas. “De Nederlandse taal lijkt me heel moeilijk. Ik zeg wel al ‘hallo’, maar verder is de communicatie hoofdzakelijk in het Engels. Engels is natuurlijk de baskettaal bij uitstek.”

Efficiëntie

Ze leerden ook al kennismaken met de specialiteiten op culinair vlak. “Bier, frieten en wafels. We eten en drinken het graag, maar niet iedere dag”, zegt Rumen. “We koken veel zelf en dan kiezen we telkens voor gezonde voeding.” Over een vijftal weken staat Kerstmis voor de deur. Dan scheiden de wegen even. “Ik keer voor een tiental dagen terug naar Bulgarije, terwijl Rumen hier blijft”, zegt Spas, die nog geen uitspraken doet voor volgend jaar. “De competitie is nog niet lang bezig. Het is wat vreemd om al te zeggen waar we volgend seizoen zullen spelen. Sowieso willen we ooit weer op het hoogste niveau spelen. Tot nu toe ben ik wel tevreden over mijn eigen niveau, al kan het altijd beter. Ik wil nog efficiënter worden, zowel defensief als offensief.”

Zaterdag 19 november om 20.15 uur: Ion Waregem One SKT Ieper One.