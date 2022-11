Basket SKT Ieper neemt na dit seizoen afscheid van coach Bruce Minne

In Top Division One zal Basket SKT Ieper One het volgend seizoen zonder coach Bruce Minne moeten doen. Zijn contract wordt niet verlengd in onderling overleg.

Het is coach Bruce Minne zelf die het nieuws bekend maakte op sociale media. “Na 6 mooie jaren neem ik op het einde van het seizoen afscheid van Basket SKT Ieper”, laat hij weten.

“Ik wil alvast iedereen binnen de club bedanken, van bestuur tot alle vrijwilligers en zeker ook de supporters. Trots op wat we de afgelopen jaren hebben kunnen realiseren met Melco en SKT, gaan we er dit seizoen nog een flinke lap op geven om het mooist mogelijke resultaat te behalen. Een bijzonder woordje van dank gaat zeker uit naar assistent Fabrice Martin, vanaf de eerste seconde klikte het bijzonder goed op en naast het veld. Benieuwd wat de baskettoekomst zal brengen in 2023. Top op den basket!”

Wie de opvolger van Bruce Minne wordt is op dit moment nog niet duidelijk. In de wandelgangen gonst het al van de geruchten, maar concrete informatie is er nog niet. Wat er met het spelerspotentieel zal gebeuren is op dit moment ook nog niet duidelijk. Daarover wordt in de toekomst duidelijkheid gebracht door de club.

Bruce Minne voegt er nog aan toe dat hij ook zelf nog geen nieuwe uitdaging heeft voor volgend seizoen.