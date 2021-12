Basket SKT Ieper kan leven met stopzetting van de competities: “Juiste beslissing gezien de situatie in de ziekenhuizen”

Voor de heren in Top Division One was de beslissing vorige week woensdag al rond, maar de basketbalbond schorste afgelopen vrijdag voor de rest van 2021 alle competities in Vlaanderen. Ook voor de jeugd zijn er geen wedstrijden meer. Voorzitter Bart Bauters van Basket SKT Ieper licht de situatie voor zijn club toe.

Gemakkelijk is de coronasituatie alvast niet voor de clubs. Zeker ook niet omdat de regels constant wijzigen. “Het was en is voor een club die draait op vrijwilligers een uitdaging om alles goed georganiseerd te krijgen met respect voor de regels die door de overheid uitgevaardigd worden”, zegt voorzitter Bart Bauters van Basket SKT Ieper. “Maar we hebben er begrip voor en doen er dan ook alles aan om basketbal te blijven aanbieden aan onze leden.”

De stopzetting door Basketbal Vlaanderen kan op begrip rekenen, de timing was echter een ander paar mouwen. “Wij hebben aangegeven dat het, gezien de situatie in de ziekenhuizen, verstandig zou zijn geweest de basketbalcompetities eventjes volledig on hold te zetten, dus ook die van de jeugd, met dien verstande dat er in de maand december toch relatief weinig basketbalwedstrijden voor de jeugd zijn gepland. Maar dat Basketbal Vlaanderen pas op vrijdagavond een stopzetting van de competitie vanaf zaterdagmorgen bekendmaakte, kon dan weer op veel minder begrip rekenen.”

Een stopzetting heeft uiteraard ook de nodige gevolgen voor Basket SKT Ieper. “Indien de stopzetting beperkt blijft tot begin januari 2022, dan zullen de gevolgen gering zijn. We zullen in december de tijd nemen om onze organisatie klaar te stomen voor basketbal vanaf nieuwjaar, waarbij we ervan uitgaan dat er blijvend Covid Safe Ticket-controle nodig zal zijn. Gelukkig is Basket SKT Ieper een financieel gezonde club, maar het wegvallen van diverse inkomsten uit bijvoorbeeld bar, events en een deel sponsoring, nu reeds voor tweede seizoen op een rij, vraagt de nodige aandacht. De Lions A zullen, in overleg met de coaching staff, de trainingen in december even onderbreken. De andere ploegen zullen wellicht verder blijven trainen, mogelijk volgens een aangepast schema.”

Onzeker

Of er vanaf 7 januari opnieuw gespeeld kan worden en wanneer er publiek binnen mag is heel onzeker. “We konden lezen dat de federale overheid de huidige maatregelen heeft uitgevaardigd tot 28 januari 2022. Als er significante verbetering is in de ziekenhuizen zou heropstart van de competitie vanaf 8 januari 2022 overwogen moeten worden. Natuurlijk bekijkt iedere sector de genomen maatregelen door de eigen bril. Maar het is moeilijk uit te leggen dat evenementen binnen met 200 zittende personen wél kunnen blijven doorgaan en dat er bij basketbalwedstrijden, per definitie met zittend publiek, geen toeschouwers worden toegelaten.”

”Voor Basket SKT Ieper is het aantal van 200 sowieso te laag, maar het toelaten van publiek zou kunnen zorgen voor de nodige motivatie om te herstarten in Top Division One. Want op dat niveau spelen zonder publiek lijkt ons niet aangewezen. Anderzijds zullen we als club ook rekening moeten houden met de sportieve gevolgen, mochten we de competitie niet hernemen als er geen publiek wordt toegelaten. Ook hierover zullen wij binnen de club overleggen in de maand december.”