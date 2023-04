Basket SKT Ieper in kwartfinale play-offs: “Vertrouwen is heel erg groot”

Basket SKT One overleefde de play-ins. In de kwartfinale van de play-offs van Top Division One wacht nu met LDP Donza de nummer twee uit de reguliere competitie. Assistant-coach Frederik Geldof, die volgend seizoen hoofdtrainer wordt, hoopt dat het team kan stunten in de play-offs.

Twee weken geleden overleefde Basket SKT Ieper One de play-in tegen Neufchâteau (77-76). “We wisten dat het geen gemakkelijke wedstrijd zou worden. Om dan te winnen met 1 punt verschil maakt het des te mooier”, klinkt het bij Frederik Geldof. “De ontlading was heel groot, ook door het feit dat het seizoen anders voorbij was. Nu kunnen we toch nog een mooi vervolg breien aan het seizoen.”

In de kwartfinale van die play-offs is LDP Donza de tegenstander. “Zij hebben het hele seizoen op de eerste plaats gestaan, maar door de blessure van Geukens die nog moeten afstaan aan Kortrijk”, gaat Geldof verder. “Als we acteren zoals de laatste maanden hebben we zeker niet verloren. De wedstrijd van vrijdagavond in Latem-De Pinte is volgens mij van groot belang. Als we daar kunnen winnen, dan kunnen we er nog iets van maken. Alle druk ligt bij hen, maar het wordt niet gemakkelijk om te winnen tegen de meest uitgebalanceerde ploeg van de reeks.”

Het seizoen was er eentje met ups en downs. “We hadden de pech om in de tweede ronde te starten met vier verloren uitwedstrijden. Iedereen dacht dat het seizoen zou uitbloeden, maar niets was minder waar. We wonnen thuis vier keer op een rij en niet tegen de minsten. Nu we de play-in wonnen, zitten we aan vijf opeenvolgende overwinningen, waardoor het vertrouwen heel erg groot is. Nu is het aan ons om de verwachtingen te overtreffen en te stunten in de play-offs.” (BV)

Vrijdag 21 april om 20.30 uur: LDP Donza One – SKT Ieper One. Zondag 23 april om 17 uur: SKT Ieper One – LDP Donza One. Dinsdag 25 april om 20.30 uur: LDP Donza One – SKT Ieper One (indien nodig).