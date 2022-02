Basket SKT Ieper haalt Zwitserse versterking voor de rest van het seizoen

Basket SKT Ieper heeft eindelijk de gewenste versterking beet voor de ploeg in Top Division One.

Basket SKT Ieper One zag in december twee kernspelers de ploeg verlaten. Er was op dat moment geen zekerheid over het voortzetten van de competitie. Zij kozen voor een nieuw avontuur in het buitenland.

SKT was sindsdien op zoek naar versterking. Die heeft de ploeg nu gevonden in de persoon van Eric Fongué. “De 30-jarige Zwitser was altijd actief op het hoogste niveau in Zwitserland en brengt zo heel wat ervaring met zich mee naar de Kattenstad”, laat de club weten.

“Dit seizoen was hij reeds actief in de IJslandse eerste klasse bij Thor AK, waar hij gemiddeld 11,4 punten en 3,4 rebounds lukte. Nu kiest hij voor een avontuur in België waar Eric vanaf deze week een welgekomen versterking is in de rotatie van coach Bruce.”