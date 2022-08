Basket Sijsele One heeft nog veel werk voor de boeg: “Ambitie naar beneden bijgesteld”

Vorig seizoen werden de verwachtingen nog deels ingelost, al kampte de ploeg van coach Tibo T’Joncke met een grote blessurelast. Dit seizoen zijn er nog meer vraagtekens. De eerste oefen- en bekerpartijen gingen in elk geval verloren met duidelijk verschil.

Coach Tibo T’Joncke legt meteen de vinger op de wonde. “Tal van spelers worstelen met achterstand, hetzij conditioneel, hetzij door blessures. Zo werd Jelle Van Ryckeghem onlangs geopereerd aan de knie en blijft hij zes weken immobiel. Daarna volgt de revalidatie. Ook de kuitblessure van Robin Vantoortelboom speelt op. Een operatie en bijhorende inactiviteit van een tiental weken lijkt onvermijdelijk. En dan is er nog Tibo De Coessemaeker, die wel al wandelt, maar nog niet jogt, geen shottrainingen meemaakt en bijgevolg nog een lange weg naar een aanvaardbaar niveau voor de boeg heeft.”

Slechts 8 fitte spelers

Niet alleen De Coessemaeker wordt de komende tijd gemist, ook Ruben De Pourcq is er niet meer bij. “Ik had hem gisteren nog aan de lijn”, aldus de Sijsele-coach, “maar niets wijst erop dat hij terugkomt op zijn beslissing om te stoppen. We wisten dat al van eind vorig seizoen, maar op dit ogenblik zou Ruben nog zeer nuttig zijn in onze jonge ploeg. Momenteel hebben we maar 8 fitte spelers en de afwerking draait absoluut nog niet. Logisch dus dat de verwachtingen naar beneden werden bijgesteld.”

T’Joncke is wel heel tevreden over de oprichting van een degelijke U21-ploeg. “Lander Maus, die ook assisteert op de One-bank, zal die ploeg leiden. “

Bedoeling is om de kloof tussen de jeugd en de seniors te dichten. Ik zie die jonge kerels veel liever op hoog niveau bij de jeugd spelen, dan in derde of vierde provinciale in de Three-ploeg, die trouwens werd geschrapt. Als de Two-ploeg zich in eerste provinciale kan handhaven, kunnen we trouw blijven aan onze filosofie om de jeugd uit de ruime omgeving op te leiden en speelkansen te geven.” (MD)

Donderdag 1 september om 20.15 uur: Basket Sijsele One – Lommel One (voorronde Beker van België)