Basket Sijsele begint aan het seizoen met vernieuwd bestuur: “Bij ons begint alles bij de jeugd”

Er waait een nieuwe wind over de Sijseelse basketbalvelden. Yvan De Craemer verlaat de voorzittersstoel en drie jonge krachten komen de ruggengraat van de club versterken. Daarnaast werd er ook sportief gesleuteld aan de One-ploeg, die ooit weer in TDM1 wil uitkomen.

Eerst het nieuws uit de bestuurskamer. Naast sterkhouders Nico De Baene (secretaris), Peter De Coessemaeker (penningmeester) en Steven Van de Keere (sponsoring, social media en sportbeleid) wordt Nancy Coens verantwoordelijk voor de barwerking. Drie nieuwelingen vervoegen die anciens: Jonas Lenoir en Thomas De Leyn zullen het voorzitterschap delen en van Sofie Deroo wordt verwacht dat zij regelmatig met een evenement op de proppen komt.

Oud-voorzitter De Craemer legt uit waarom hij zijn stoel afstaat: “Ik ben 70 geworden en had die drempel in het vooruitzicht gesteld om afscheid te nemen als voorzitter. Als tijdelijk voorzitter, bedoel ik eigenlijk, want een aantal jaar geleden belandde ik per toeval in die situatie. Nu ken ik wel wat van basketbal en de reglementen”, lacht hij, “maar de nieuwe mensen brengen een veel groter netwerk mee. Ik blijf echter met plezier aan Basket Sijsele verbonden en blijf afgevaardigde voor de wedstrijden van de One-ploeg.”

“De nieuwe mensen brengen een veel groter netwerk mee”

Het was Nico De Baene die de zoektocht naar een opvolger voor De Craemer leidde. Die legt zelf uit hoe er te werk gegaan werd. “We werkten met een ‘long list’ waarop zowel Jonas Lenoir als Thomas De Leyn stonden. Die gesprekken verliepen vlot, maar uiteindelijk ging er nog wel wat tijd over vooraleer zij toehapten en als nieuwe voorzitter en ondervoorzitter voorgesteld konden worden.”

Nieuwe gezichten

Lenoir zal op de officiële lijsten als preses vermeld staan. “Ik was al sponsor en zal dat blijven, maar wil vooral de bestuursmensen ondersteunen, onder andere door het aanwenden van mijn netwerk.”

Het is opvallend hoe snel de nieuwe voorzitter de club leert kennen en waarderen: “Nico De Baene moet zowat een deeltijdse job aan de club spenderen. Samen met Peter De Coessemaeker is hij heel belangrijk voor de dagelijkse werking en de continuïteit. Ook Steven Van de Keere neemt een zware taak op zich: voor het sportieve management zou er eigenlijk nog iemand bij moeten komen. Als we deze club genoeg ademruimte willen geven, is een goede barwerking noodzakelijk. Nancy Coens zal daarvoor garant staan. Nieuweling Sofie Deroo tenslotte is supergemotiveerd om in de cel evenementen aan de slag te gaan. De Sijseelse aanhang zal er binnenkort meer van horen.”

Ondervoorzitter Thomas De Leyn weet blijkbaar al meer, want hij verwijst al naar meerdere sponsoravonden en maandelijkse events. “Belangrijk is dat we ons best doen voor de jeugd en dat de jongeren met goesting naar de trainingen en de wedstrijden komen. Met onze seniorenploegen mogen we ambitieus zijn: de ‘One van Siesele’ moet een plaats in de top-5 durven ambiëren.” Voorzitter Lenoir houdt ook geen blad voor de mond als het over de iets langere termijn gaat: “We konden in een recent verleden al eens proeven van tweede nationale en willen daar op termijn graag weer naartoe. Het vergt echter de nodige financiële stappen om tot een ploeg te komen die dat niveau aankan.”

Meisjes ook welkom

“Alles begint echter bij de jeugd,” vervolgt Lenoir. “Al de rest volgt dan vanzelf. We willen die jeugdwerking terdege uitbreiden en versterken. We zijn er trots op dat we dit als een kleine gemeente kunnen realiseren, al zouden we de neerwaartse spiraal in de bezoekersaantallen willen keren. Precies daarom gaan we de betrokkenheid van de toeschouwers vergroten.”

Voorzitter Lenoir uit tenslotte nog een wens waar hij eveneens mee aan de slag wil gaan tijdens zijn eerste bestuursjaar: “We zouden graag meer meisjes aantrekken en ze laten kennismaken met het basketbal.” (MD)