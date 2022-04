Basket Namur Capitale is te sterk voor gretige Kortrijk Spurs: “Leuk te zien dat we er nog voor gaan”

House Of Talents Spurs verloor woensdagavond zijn 1ste wedstrijd van de play-offs tegen een sterk Basket Namur Capitale met 78-101. Vrijdagavond trekken de Spurs richting Namen voor de terugmatch. Ondertussen raakte bekend dat coach Olivier Vandenberghe de nieuwe assistent-coach wordt naast head coach Philip Mestdagh volgend seizoen.

Een gedreven Kortrijk liet zich niet zomaar naar de slachtbank leiden tegen Namen woensdagavond. De dames van coach Olivier Vandenberghe klampten goed aan. Toch wisten de Walen met een kloofje de rust in te gaan. De bezoekers namen na de rust afstand. Van 56-78 na driekwart spelen ging het naar 78-101. “We speelden eigenlijk beter mee dan wat de cijfers doen uitschijnen”, zegt een tevreden coach. “We lieten mooie dingen zien enerzijds, maar we voerden niet altijd uit wat moest. Namen deed ons pijn met wat we op voorhand wisten dat ging gebeuren.”

“Vrijdag is het misschien de laatste wedstrijd van het seizoen. Op zich kan alles, maar we blijven realistisch. Voor de beker gingen we op hun veld winnen, maar nu zijn we twee verschillende ploegen. We moeten de positieve zaken onthouden en de mindere bijschaven. Het is wel leuk om te zien dat we er nu nog voor gaan.”

Vertrouwen

Olivier nam het roer over na de nederlaag tegen Waregem van Benny Mertens.

“Ik wilde zoveel mogelijk de lijn doortrekken”, vertelt de interim-coach. We wilden samen het seizoen met een goed gevoel eindigen. Ik ben het bestuur heel dankbaar dat ze me het vertrouwen schonken om de resterende vijf wedstrijden als coach af te werken. Ook dat vertrouwen is er naar volgend seizoen toe. Ik blijf aan de slag als assistent-coach naast Philip Mestdagh”, glundert Olivier.

“Het is iets waar ik enorm naar uitkijk. Ik leerde heel veel bij in de vier jaar naast Benny Mertens. Dit is een nieuwe uitdaging, een andere manier van werken, waar ik met heel veel goesting zal aan beginnen”, besluit Olivier Vandenberghe.

Vrijdag 8 april om 20u30: Basket Namur Capitale – House Of Talents Spurs.