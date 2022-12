Basket Midwest All-in Garden Tielt doet beter dan verwacht: “Promoveren? Dat behoort zeker tot de mogelijkheden”

Basket Tielt startte dit seizoen met een nieuw team in competitie. Naast de One in tweede provinciale speelt de Two, de nieuwe ploeg, in vierde provinciale. Beide ploegen presteren heel goed en behoren tot de top van hun reeks. Voorzitter Tom Scherpereel is heel tevreden en geeft wat duiding over de nieuwe ploeg.

“In het vooruitzicht van het huidige seizoen stelden we vast dat we te weinig spelers hadden voor een ploeg bij de U21”, licht de voorzitter het ontstaan van de Two toe. “Daarom hebben we beslist om die jeugdige spelers te laten versmelten in wat een tweede ploeg zou worden. Voor de Two beschikken we nu over 17 spelers voor dit team. In die kern zitten slechts twee spelers die niet bij onze club opgeleid zijn. Voor de U21-spelers brengt dat ervaring mee om te kunnen meedraaien in een volwassen competitie. De andere kunnen bij de club blijven om een balletje te gooien.”

Lange competitie

“Ze doen het bijzonder goed. Veel beter dan verwacht zelfs”, aldus Tom Scherpereel. “Dat ze slechts met één puntje verloren tegen de huidige leider Lauwe en alle andere wedstrijden wonnen is daarvan het bewijs. Dat er in die reeks toch wat ploegen zijn met oudere spelers die nog willen spelen en/of op de retour zijn, maakt dat onze jonge spelers ervaring kunnen opdoen om door te stromen naar de One. Als ze zo blijven spelen en blijven winnen, zit er misschien wat meer in. Het is een lange competitie en er zijn nog veel wedstrijden. De gezonde ambitie is er wel, ook bij de coach. Promoveren kan, hij heeft het in de groep gegooid en de reactie was positief.”

Jonge spelers doen ervaring op en kunnen doorstromen naar de One

Coach Cannidis

De voorzitter belicht ook de taak van de coach Vass Cannidis: “Het is een bijzonder sympathiek persoon die het groepsgevoel laat primeren. Hij heeft ook veel bagage in het basketbal. Cannidis was actief bij Roeselare en Zwevezele. Hij was er wel enkele jaren tussenuit toen bij hem kanker werd vastgesteld. Hij heeft er tegen gevochten en de ziekte overwonnen. De komende wedstrijd heeft met zijn verleden in Zwevezele een speciaal kantje in de streekderby. Hij zal dus zijn spelers op zijn eigen manier kunnen motiveren om scherp te staan voor de wedstrijd en die te winnen. Gesteund door de supporters moet dat kunnen tegen een ploeg die zich niet zomaar gewonnen wil geven in de derby.” (WDV)

Zondag 4 december om 17 uur: Basket Midwest All-in Garden Tielt Two – BBC De West-Hoek Zwevezele Two.