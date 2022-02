Basket Midwest All-In Garden Tielt blijft op titelkoers na nieuwe zege: “We spelen als team en voelen elkaar goed aan”

De kans dat Basket Tielt voor het tweede seizoen op rij promoveert komt steeds dichterbij na een foutloze rij wedstrijden dit seizoen. De terugkeer van coach Hans Vanoosthuyze is daar niet vreemd aan. Maxim Van Meenen verhuisde samen met zijn coach van BC Knokke-Heist naar Tielt.

“Toen Hans Vanoosthuyze, mijn coach bij Knokke, terug naar Tielt kwam om een nieuw project te starten zag ik het zitten om mijn schouders daar onder te zetten”, steekt Maxim Van Meenen (27) uit Knokke-Heist van wal. “Zo kwam ik met hem mee, samen met nog enkele andere spelers, om te starten in vierde provinciale. Dat werd een succes met promotie naar derde. Nu spelen we als een hecht team en hebben we elf wedstrijden kunnen winnen.”

“We kregen zaterdag met ACJ Brugge een stevig team op het programma. Het was echt hard tegen hard. In het eerste en tweede quarter liep het heel vlot, maar na de rust liep het iets minder. Als je met een grote voorsprong de rust ingaat, sluipt er wat deconcentratie in het spel. Het was wel ons doel om het spel van voor de rust verder te zetten en je merkte dan wel dat het een ploeg is die niet wilde afgeven. Maar we konden er ons dan doorsleuren om het tempo te behouden en dan opnieuw volle bak snel basket te spelen en met ruim verschil opnieuw te winnen.”

“Dankzij deze zege komen we een stapje dichter bij ons doel en dat is kampioen spelen. Dat stond al van bij het begin van het seizoen vast en we doen er alles aan. Daarvoor zijn we een hechte vriendengroep op en naast het veld en hebben we ook de juiste mentaliteit. Je merkt dat ook op het veld. We spelen als team en voelen mekaar heel goed aan.”

Drive

“Jeroen Cockuyt gaf aan, net als Jan Moerman, dat dit hun laatste seizoen is. Dat is heel spijtig, Jeroen is een topkerel en ook onze kapitein. Hij kan goed rust brengen en zorgt voor de drive in de ploeg.”

“Het is een echte kapitein, geeft aanwijzingen en brengt ook sfeer. Onze volgende wedstrijd, tegen het vierde geklasseerde Heuvelland, is heel belangrijk in de titelstrijd. We wonnen daar na een moeilijke wedstrijd met klein verschil, dus kondigt die wedstrijd als heel moeilijk aan.”

In de marge gaf voorzitter Tom Scherpereel mee dat er volgend seizoen een herenploeg zal bijkomen.(WD)