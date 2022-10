Basket Midwest All-in Garden Tielt begint met verlies: “We hadden evengoed kunnen winnen”

De opener van de competitie tegen Izegem is voor de Tieltse basketclub uitgedraaid op een 37-41-nederlaag, na een zwakke wedstrijd van beide teams. Dat de eerste wedstrijd in tweede provinciale zo werd verloren, geeft geen wrang gevoel bij coach Hans Vanoosthuyse.

“De voorbereiding is redelijk vlot verlopen”, stelt Vanoosthuyse. “We hadden daarvoor bewust gekozen voor tegenstanders uit dezelfde reeks in Oost-Vlaanderen. Zo konden we weten hoever we stonden. Al die wedstrijden werden gespeeld met een ploeg die niet compleet was. Dan is het niet makkelijk om de vijf nieuwe spelers in te passen. Bovendien waren met Moerman en Cockuyt twee vaste waarden gestopt. Die laatste was ook de leider van de ploeg. Zo’n speler hebben we nu niet en dat is niet onbelangrijk. Maar kom, een wedstrijd wordt gespeeld met tien spelers en niet met één, dus zullen we dit als ploeg moeten opvangen.”

Knokke, speciaal

“Wij moesten eigenlijk niet winnen in Izegem, want zij presenteerden zich als een titelkandidaat. Maar als je de score bekijkt, zie je dat we evengoed hadden kunnen winnen. Het was een heel defensieve wedstrijd, waarin beide ploegen qua scorend vermogen echt zwak waren. Dan komt het op details aan.”

“Nu volgt de wedstrijd in Knokke, ook weer een speciale wedstrijd. Maxim Vanmeenen speelde bij ons en is nu teruggekeerd naar Knokke. Ik heb Knokke ook nog gecoacht en getraind, en ken dus heel wat spelers. Ik ga niet zeggen dat het tegen Knokke van moeten is, maar de week nadien krijgen we titelkandidaat Oostende op bezoek…” (WD)

Zaterdag 8 oktober om 20.30 uur: BC Knokke-Heist Basket Midwest All-in Garden Tielt.