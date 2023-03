Basket Izegem Two en Deerlijk-Zwevegem Two: “Wie deze wedstrijd wint, zet grote stap naar ultieme doel”

Vorige week kende de Two van Basket Izegem een wedstrijd om snel te vergeten tegen Kortrijk Spurs. De ploeg uit tweede provinciale wil zich zaterdag herpakken in de topper tegen Deerlijk Zwevegem, want beide ploegen gaan vol voor het kampioenschap.

“De match tegen Kortrijk Spurs was tot nu toe onze slechtste match van het jaar”, opent de 20-jarige power forward David Chalikachvili uit Izegem, die zijn tweede jaar bedrijfsmanagement volgt aan Vives Kortrijk. “We begonnen goed aan de wedstrijd, maar zwakten dan volledig af. We zijn er uiteindelijk nooit meer echt in geraakt en verloren de wedstrijd. We nemen hieruit mee dat we de focus moeten proberen te behouden van begin tot einde. Dan pas kunnen we elke ploeg in tweede provinciale verslaan. We moeten ook de wedstrijd tegen Kortrijk zo snel mogelijk vergeten en het elan van de afgelopen wedstrijden proberen te behouden.”

Evenwichtige wedstrijd

“Want komende zaterdag spelen we de topper tegen Deerlijk-Zwevegem op verplaatsing. Ik verwacht een evenwichtige wedstrijd. Het belang voor beide ploegen is groot. We spelen alle twee voor het kampioenschap. Wie deze wedstrijd wint, zet een grote stap naar het ultieme doel. Ik verwacht dat ze heel gefocust op het veld zullen staan en er ook alles aan zullen doen om van ons te winnen. Ik schat de kansen gelijk in. We hebben alle twee al bewezen dat we alle ploegen aankunnen. Het zal dus een harde wedstrijd zijn. Ik verwacht ook dat we in de top drie zullen eindigen, maar het ultieme doel is om kampioen te worden. We zouden alvast ontgoocheld zijn als we geen kampioen worden. Ik ben ervan overtuigd dat als iedereen gefocust is, we de beste ploeg in de competitie hebben. De coach hamert er iedere match op om de focus te behouden, ook bij een voorsprong. Daar is het tegen Kortrijk misgelopen en dat mogen we niet meer meemaken, willen we kampioen worden. Ik denk dat we in eerste provinciale een goeie middenmoot zouden zijn en het heel wat topploegen ook moeilijk kunnen maken. Wout Vandewiele, shooting forward, missen we helaas tot het einde van het seizoen met een knieblessure.” (RV)

Zaterdag 18 maart om 18.30 uur: Deerlijk-Zwevegem Two – Basket Izegem Two.