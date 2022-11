Basket Izegem Three wil voorbij Basket@Sea Four: “Eén ambitie: finaal bovenaan eindigen”

De Three van Basket Izegem is uitstekend aan het seizoen begonnen, in derde provinciale A. De Izegemnaren willen tegen het einde van de eerste ronde aan kop staan en ontvangen zaterdag de topper Basket@Sea. “Het wordt een zware wedstrijd. We zullen honderd procent gefocust moeten zijn.”

“We hebben onze seizoenstart niet gemist”, weet Jamie Devos (27) uit Koekelare. “Met een winst in de eerste ronde van de beker en momenteel vier op vier in de competitie kunnen we niet klagen. We hebben een hechte groep, aangevuld met talentvolle spelers uit de jeugd. Maar we weten dat er nog een lange en harde weg te gaan is om ons doel te bereiken. En dat doel is: tegen het einde van de eerste ronde op kop staan. We hebben alvast alles ter beschikking om dat te kunnen bereiken: een goede coach, goede spelers met een winnaarsmentaliteit en de wil om er elke week tegen aan te gaan.”

Steun van de fans

“Ik verwacht een zware wedstrijd, dit weekend. We weten van vorig seizoen dat Basket@Sea een zeer goede ploeg is en dat elke speler van ons honderd procent gefocust zal moeten zijn. Maar we hebben het voordeel dat de eerste wedstrijd op ons home court gespeeld wordt en dat we dus de steun van onze trouwe supporters krijgen.”

“Voor mij is er, zoals elk jaar, maar één ambitie en dat is bovenaan in het klassement eindigen. Ikzelf, de coach en vele andere spelers delen die mentaliteit en dat maakt ons collectief een goede ploeg. Iedereen werkt voor elkaar, en de sfeer binnen de ploeg is zeer goed. We hebben dit jaar de middelen om dat te kunnen doen, zolang we elke week met het mes tussen de tanden op de wedstrijd verschijnen.” (RV)

Zaterdag 5 november om 20.30 uur: Basket Izegem Three – Basket@Sea Four