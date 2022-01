Basket Izegem Three wil behoud verzekeren: “We kunnen nog een aantal keer verrassen”

Basket Izegem Three maakt zich op voor een belangrijk duel voor het behoud in derde provinciale. Izegem kon in de heenronde in eigen zaal winnen van BBC De Panne, maar weet dat het op verplaatsing moeilijker wordt.

“De Panne is een te kloppen ploeg en voor ons een must win”, aldus Gianni Clarysse (19) uit Ledegem. “In de heenronde wisten we thuis de kustploeg te stoppen en haalden we de overwinning binnen. In de terugronde blijft de doelstelling hetzelfde, maar aangezien we op verplaatsing spelen, zullen we er zeker niet van mogen uitgaan dat het onze match wordt. Elke wedstrijd moet gespeeld worden.”

Vol vertrouwen

De Three tankte afgelopen zaterdag alvast vertrouwen. “De match tegen Langemark was er één die te winnen was aangezien we in Langemark in de heenronde een close game hadden die uiteindelijk in het laatste quarter beslist en verloren werd. Deze wedstrijd verliep hetzelfde. In de laatste minuten kwamen gemiste vrijworpen, balverliezen en slechte rebounding ons duur te staan. Resultaat: 56-60 tegen de titelkandidaat”, aldus de point- en shooting guard die kinesitherapie en revalidatiewetenschappen studeert.

“Met de juiste mindset kunnen we het een titelkandidaat moeilijk maken Onze ambitie is om in derde provinciale te blijven en misschien nog enkele plekken te stijgen richting de middenmoot. Dat moet mogelijk zijn aangezien we al een groot aantal wedstrijden gespeeld hebben waar we net niet sterk of compleet genoeg waren. We kunnen nog een aantal keer verrassen.”

“Dries Vandewiele, die net zoals ik de Three versterkt, heeft een enkelblessure opgelopen en staat enkele weken aan de kant. Jorne Gevaert speelt na zijn knieblessure in seizoen 2019-2020 terug mee met de Three.”

