Basket Izegem One wil snel promoveren: “Met goede mentaliteit mag dit geen probleem zijn”

Zaterdag trekt Basket Izegem uit eerste provinciale richting Ieper. Op papier de makkelijkste tegenstander uit de competitie, maar de ploeg verloor al een aantal keer met slechts een klein verschil…

“Het seizoen verloopt goed”, opent de 21-jarige post Laurens De Bel uit Izegem die zijn vierde jaar industrieel ingenieur aan de KU Leuven campus Brugge volgt. “Het doel is om zo snel mogelijk te promoveren naar tweede landelijke en hiervoor moeten we in de eerste ronde van de competitie minstens in de top 4 eindigen. Voorlopig staan we derde dus zijn we zeker op de goede weg.”

“Tegen Roeselare spelen is nooit makkelijk en ook nu was dit niet anders. De eerste helft ging gelijk op en we gingen met een gelijke stand de rust in. In de derde quarter konden we dan toch een kleine kloof van 11 punten maken, maar Roeselare kwam in het laatste kwart toch nog heel dichtbij. Gelukkig was de voorsprong voldoende en wonnen we de match met drie punten: 53-56.”

Verdediging

“Zoals al meerdere malen dit seizoen winnen we de match niet door een schitterende aanval, maar door veel inzet en een goeie verdediging. Als we dit kunnen doortrekken naar de volgende wedstrijden, dan zit er nog een mooi seizoen aan te komen.”

“Op papier zou SKT Ieper de makkelijkste tegenstander van de reeks moeten zijn. Ze hebben dit seizoen nog niet kunnen winnen in de competitie, maar hebben wel al een aantal keer met slechts een klein verschil verloren. Het is zeker geen gemakkelijke wedstrijd. Als we vooraf al uitgaan van een overwinning zou het nog eens lelijk kunnen uitdraaien, maar met een goede mentaliteit mag dit geen probleem zijn.”

“Het doel is om zo snel mogelijk te promoveren. Gebeurt dat dit seizoen, dan is dat mooi meegenomen, maar nog geen absolute must. Met de ploeg die we nu hebben zou het wel mogelijk moeten zijn.”

“We hebben een goeie ploeg, de inzet op het veld is goed, de sfeer naast het veld is ook heel goed. Ik zie geen enkele redenen om te twijfelen aan onze kansen. Uiteraard zijn er nog ploegen die willen promoveren en het zal zeker niet vanzelf gaan, maar als we verder doen zoals we bezig zijn dan is alles mogelijk.” (RV)

Zaterdag 26 november om 16 uur: Basket Ieper Three – Basket Izegem One.