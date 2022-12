Basket Izegem One speelt topper tegen Vagant Kortrijk: “We kunnen op iedereen rekenen”

Na negen speeldagen telt Basket Izegem One uit eerste provinciale maar liefst 23 punten en is dus uitstekend aan het seizoen begonnen. Zondag trekken ze naar Vagant Kortrijk dat op twee punten volgt. Er is de wil om naar tweede landelijke te gaan en ook hoop op een eventuele titel.

“Tegen Kortrijk Spurs Three waren we vorige week zeer sterk gestart aan de wedstrijd waardoor we al snel een mooie voorsprong hadden”, blikt de 25-jarige Jordy Lefevre uit Wervik terug op de 94-65-zege. Jordy, die meestal als forward speelt, heeft al vier jaar zijn eigen zaak Be Strong, een groepspraktijk in Wervik in de Menensesteenweg 260A waar je kan langskomen voor personal training, kinesitherapie, diëtetiek en een heel aanbod aan groepslessen.

Promotie

“Mede dankzij deze sterke start hebben we goed kunnen roteren en de wedstrijd uiteindelijk makkelijk kunnen winnen. De start zal ook volgende week heel belangrijk zijn, want Vagant is een heel sterke ploeg. Het ploegspel van de voorbije weken zal ook weer uitermate belangrijk zijn in deze wedstrijd als we deze topper willen winnen.”

Ik geloof er absoluut in dat we kunnen meedoen voor de titel

“Ik verwacht dat het een spannende wedstrijd zal worden in Kortrijk tegen Vagant”, aldus nog Jordy, die aan zijn vierde seizoen toe is bij Izegem. “De wedstrijd thuis werd met slechts één punt gewonnen in ons voordeel. Izegem heeft de laatste twee jaar de ambitie om te promoveren naar tweede landelijke. Vorig jaar grepen we helaas net naast de promotie. We staan dit seizoen voorlopig alleen op de tweede plaats dus de kans op de titel zit er in ieder geval zeker nog in, maar het zal wellicht een moeilijke strijd worden tegen het sterke Wevelgem dat nog maar één wedstrijd verloor in de competitie. Maar ik geloof er absoluut in dat we met onze ploeg kunnen meedoen voor de titel. Ook al is Wevelgem op papier de grootste titelkandidaat dit seizoen.”

Geen geblesseerden

“Als speler heb ik nog altijd de ambitie om het maximale uit mijn basketbalcarrière te halen. Het is goed dat we de voorbije weken weer als team compleet zijn. Zo kunnen we ook met het volledige team trainen om zo beter op elkaar ingespeeld te zijn. Er zijn momenteel geen geblesseerden in het team dus we kunnen op iedereen rekenen om de topper van komend weekend uit te vechten in Kortrijk.” (RV)

Zondag 18 december om 17.30 uur: Vagant Kortrijk One – Basket Izegem One.