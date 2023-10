Basket Izegem One kent uitstekende start

De One van Basket Midwest Izegem is uitstekend aan het seizoen begonnen. Met drie op drie staat het aan de leiding in eerste provinciale. Dat ligt in de lijn van de verwachtingen, want het team wil dit seizoen meedoen voor de prijzen, zowel in de competitie als in de beker.

“De voorbereiding was behoorlijk pittig, met een stage en een aantal zware bekermatchen voor de beker van Vlaanderen, in Waregem en tegen Kangoeroes Mechelen. Goed om de basis te leggen voor een succesvol seizoen”, zegt de 39-jarige center Cédric Renaudin uit Bredene, die bij Basket Midwest Izegem aan zijn derde jaar bezig is.

De kapitein van de One begon zijn carrière bij Sunair Oostende, om vervolgens op 16-jarige leeftijd naar Oostkamp te trekken voor drie jaar. Daarna speelde hij drie jaar voor Knokke, vier jaar voor Racing Brugge, drie jaar voor Blankenberge en zes jaar voor Zwevezele.

Kampioen én beker

“De jeugd uit de Two is goed geïntegreerd in de One (David, Laurens en Thomas) en zet wekelijks stappen vooruit. Ze leveren zeker en vast hun bijdrage. We zijn gestart met drie op drie. Dat ligt in de lijn van onze verwachtingen, want we willen meedoen voor de prijzen. Voorlopig doen we het zonder onze guard Brent Gouwy, die voor onbepaalde duur out is wegens een blessure. Onze ambities? Kampioen spelen en de beker van West-Vlaanderen. Het is wel duidelijk dat we niks cadeau zullen krijgen van de tegenstanders.”

Dat geldt ook voor de tegenstander van komend weekend. Deerlijk-Zwevegem Two komt over van tweede provinciale en zal zich wellicht extra willen tonen tegen de leider. “Ploegen die gepromoveerd zijn uit tweede provinciale zullen altijd extra gemotiveerd zijn om tegen de titelkandidaat te spelen”, weet Cédric. “Ik verwacht fysiek basket in een sfeervolle zaal.” (RV)