Basket Izegem Four ontvangt dit weekend de buren uit Sint-Eloois-Winkel: “Extra gemotiveerd om de derby te winnen”

Zaterdag staat in vierde provinciale C voor Basket Izegem Four de derby tegen de buren uit Sint-Eloois-Winkel op het programma. Enkele spelers hebben nog bij Wibac gespeeld en dat brengt natuurlijk extra motivatie met zich mee.

“Na de vorige wedstijd tegen basket@sea, waar we een zware nederlaag geleden hebben, was het aan ons om te tonen wat we kunnen op het veld tegen Lauwe. Hierin zijn we zeker en vast geslaagd”, opent de 26-jarige vleugelspeler Louis Vandeburie uit Lendelede die als service advisor bij Mercedes-Benz groep Vereenooghe werkt.

“Onze defense begint meer en meer op punt te staan. Ook gaan we nu voor elkaar door het vuur. Offensief zetten we zeker en vast ook stappen in de goede richting.”

Opgave

“Het is natuurlijk altijd leuk om een derby te spelen. Het zal uiteraard geen gemakkelijke wedstrijd worden zaterdag. Wibac beschikt over enkele spelers die al enkele jaren ervaring hebben in het herenbasket. Ook hebben enkele spelers in onze ploeg een historie bij Wibac, waardoor we extra gemotiveerd zullen zijn om deze match te winnen.”

“Vooraf aan het seizoen was de ambitie om in de bovenste helft van het klassement te eindigen. Na enkele, te vermijden, nederlagen in de heenronde staan we momenteel op de tiende plaats. We zijn nu halverwege het seizoen dus is het zeker nog mogelijk om enkele plaatsen op te schuiven in het klassement.”

“Voor mij persoonlijk is het vooral belangrijk dat ik nog kan meedoen en genieten van het spelletje zelf. Natuurlijk is het altijd leuk om een overwinning te pakken. Verder wil ik, samen met coach Pieter Casaert en Sander, de jonge gasten die deel uit maken van de ploeg mee begeleiden op het veld.”

(RV)