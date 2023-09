Basket Izegem Four klaar voor duel tegen Basket Tielt Two

In vierde provinciale A neemt Basket Izegem Four het zaterdag op tegen de Two van Tielt. Een speciale wedstrijd aangezien de clubs een samenwerking met elkaar hebben. Beide teams zullen dus des te meer erop gebrand zijn om het laken naar zich toe te trekken. “Als groep is de voorbereiding wel oké verlopen. De ploeg blijft grotendeels hetzelfde. We hebben er twee nieuwe spelers bij die zich vlot integreren en we blijven op dezelfde principes verder werken”, opent de 34-jarige Daan Castelein uit Izegem die op de guard-positie speelt en lector is bij VIVES Hogeschool. Het is inmiddels zijn derde jaargang bij Basket Izegem. “Ik denk dat onze sterktes liggen in het feit dat we druk zetten tijdens de match. Hierdoor kunnen we wel vervelend zijn voor een tegenstander en onze sterkte uitspelen, een snelle omschakeling. Maar wat beter kan, is rust behouden. Rust vinden in het rondspelen in aanval en onze kansen afwachten, maar ook rust wanneer het even tegen zit. We moeten als team mentaal weerbaar blijven.” The Four speelde de eerste competitiematch tegen Basket Desselgem Three. “Het was geen makkelijke match omdat we nog niet helemaal geroteerd zijn in aanval. Toen we zelf een tandje bijstaken in defense, ging het beter. Onze eerste helft was niet goed, onze tweede mocht al meer gezien zijn”, weet Daan.

Speciale wedstrijd

“Volgende week wacht ons Tielt. Zelf ken ik de ploeg niet zo goed. Ik ben zelf de ancien van de ploeg en lig niet meteen wakker van de tegenstander. Wat ik wel weet, is dat het een speciale match wordt gezien de samenwerking tussen Izegem en Tielt. We zijn er uiteraard op gebrand om het laken naar ons toe te trekken. Ik vind dat onze ploeg moet ambiëren om met de top mee te draaien. Er zijn misschien nog enkele sterkere ploegen in de reeks, maar deze ploeg is tot heel wat in staat. Als we het kopje er bij houden en onze eigen sterktes benutten, kunnen we veel aan.”

Zaterdag 30 september om 18 uur: Basket Midwest Izegem Four – Midwest All-in Garden Tielt Two.