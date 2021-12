Basket Izegem Four blijft onder de verwachtingen in vierde provinciale C: “We konden alles gewonnen hebben”

De Four van Basket Izegem kan niet tevreden zijn over de resultaten dit seizoen. Toch blijft de sfeer er goed. Bjarne Verledens (23) speelde vanaf het tweede leerjaar tot zijn achttien jaar bij Izegem. Vorig jaar wou hij herbeginnen, maar die rentree werd door corona verpest. Dit jaar is dus – opnieuw – zijn eerste seizoen.

“Qua resultaten zijn we als team minder tevreden”, zegt de 23-jarige post Bjarne Verledens uit Izegem, die leerkracht is in Prizma Onze-Lieve-Vrouw Basisschool in Ingelmunster. “Dit omdat we bij iedere wedstrijd die we verloren hebben al een tegenstander hadden die we zeker aankonden. Als we het positief bekijken, konden we echt al onze matchen gewonnen hebben, maar de details ontbraken iedere keer waardoor het veel net niet was.”

Heel gedreven

“De groepssfeer is wel altijd goed, en zeker als er na de wedstrijd of een training eens met een biertje kan gevierd worden. We zijn als spelers ook heel gedreven en we geven altijd wat we hebben. We kunnen zeker nog oefenen op de inzichten in onze plays en natuurlijk ook op onze afwerking, en – als ik nu even voor mezelf spreek – de vrijworpen”, zegt Verledens.

“Onze ambities leggen we voor dit seizoen niet heel erg hoog. Natuurlijk willen we allemaal winnen, maar de bedoeling van de D-ploeg is de jeugd een kans te geven om te proeven van het basketbal op mannenniveau en zo door te groeien. Plus het feit dat er nog wat ervaren mannen meedoen bij de ploeg om de jeugd die ervaring bij te brengen.”

Aanwinst out

“We hebben ook al enkele geblesseerden gehad en de meeste zijn er gelukkig redelijk goed uitgekomen. Er is jammer genoeg één speler, Daan, die niet meer zal meespelen dit seizoen, door een breuk in het scheenbeen. Hij was een van de vedetten uit het team, een echte aanwinst die we nu moeten missen.”

(RV)