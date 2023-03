Basket Desselgem wil vierde zege op rij: “We gaan voor de eerste plaats”

In tweede provinciale van het herenbasket staat dit weekend de topper tussen Basket Desselgem en BC Knokke-Heist op het programma.

De ploeg van coach Bert Vanhouteghem verkeert momenteel in uitstekende doen met drie zeges op rij. Vorig weekend werd Koninklijke BBC Oostkamp nog met 59-78 ingeblikt. We kunnen terugkijken op een goeie partij”, vertelt Bert. “De eerste periode was nog gelijkopgaand, maar daarna maakten we al snel het verschil.”

“Ondertussen zetten we een leuk reeksje neer. Onze laatste nederlaag was tegen… BC Knokke-Heist. Toen werd het aan de kust 69-66. Nu met minstens 4 punten winnen is dus het doel. Iedereen zou nog graag eerste eindigen in deze play-down, nadat we de play-ups op een haar na misten.”

“We willen het seizoen mooi eindigen. De ploeg is er op gebrand om tijdens mijn laatste wedstrijden als coach nog eens te knallen. Deze jongens liggen me nauw aan het hart. Ik heb hier altijd met heel veel plezier gecoacht en gespeeld.” (ELD)