Basket Blankenberge viert 20ste verjaardag: “Dankzij onze vele vrijwilligers”

Twintig jaar geleden herrees uit de as van het failliete BBC Blankenberge een nieuwe, jonge vereniging. Zaterdag blazen ze aan de kust 20 kaarsjes uit. Wat begon met heel beperkte ambities, is vandaag een bloeiende sportvereniging met twee ploegen in de landelijke reeksen.

Stichtend voorzitter Philippe Vermoortele is net in vergadering met Rita Nefors als we hem contacteren over zijn twintigjarige telg: “We waren net een aantal zaken aan het uitklaren voor het komende seizoen”, lacht hij. “Maar uiteraard gaat onze volle aandacht naar de festiviteiten van komende zaterdag. Eerlijkheidshalve vermeld ik vooral Ellen Maes, want zij zet met haar team ‘Jeugd en evenementen’ haar schouders onder de avond.”

Gezonde evolutie

Voorzitter Vermoortele is vooral trots op het afgelegde parcours. “Oorspronkelijk was het onze intentie om de jeugd van Blankenberge te redden. De club was failliet en voor de jongeren dreigde er een groot gat te ontstaan. Onze ambities waren eerder beperkt, maar daarna konden we grote sprongen maken, zowel met een aantal jeugdploegen als met een dames- en herenteam, die momenteel allemaal op landelijk niveau basketten. Dat we dat vooral met mensen realiseerden die ooit in onze club actief waren, maakt het des te rijker.”

Twee ploegen in de landelijke reeksen, dat hadden we 20 jaar geleden niet durven dromen

Het siert de voorzitter dat hij naast het sportieve ook oog blijft hebben voor het menselijke. “Als ik enkele opmerkelijke feiten van de afgelopen jaren moet vermelden, dan denk ik spontaan eerst aan al die vrijwilligers, zoveel mensen die zich week na week gratis inzetten voor de club en de leden. Dát is de echte ziel van onze basketbalclub. Daarnaast beleefden we in onze zaal, waar we jammer genoeg afscheid van nemen op het einde van het seizoen, enkele memorabele avonden, inclusief titelvieringen. Ik herinner me bijvoorbeeld een bekerwedstrijd tegen het toenmalige Melco Ieper, die we wonnen. We waren des te trotser omdat we de inkomsten van die wedstrijd konden storten aan de slachtoffers van de tsunami, eind 2004.”

Programma

Het programma voor het 20-jarig jubileum is dagvullend. Om 9 uur worden de jongste spelertjes met hun respectieve ploegen voorgesteld. Daarna wisselen skills challenges en meerdere contests af met de andere ploegvoorstellingen. De U16-meisjes openen om 17 uur het wedstrijdgedeelte en de huldiging van een drietal medewerkers die de volle 20 jaar doorliepen, gaat de galawedstrijd van de heren One vooraf. (MD)

Zaterdag 10 september vanaf 9 uur ploegvoorstellingen en om 19.30 uur: Blankenberge One – Racing Brugge One (oefenwedstrijd).