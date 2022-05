Basket Blankenberge neemt afscheid van Ronny Seghers

Er heerst hoogconjunctuur bij basket Blankenberge. Met twee kampioenenploegen in hun rangen mogen ze terugblikken op een geslaagd seizoen. Zaterdagavond was er het afscheid van Ronny Seghers (67), succescoach die de dames van Blankenberge terug naar tweede landelijke bracht.

Ronny Seghers zullen we in de toekomst geen ploeg meer zien leiden langs de lijn. Na een carrière van 50 jaar als coach, houdt hij op als actieve ploegleider. “Het is voorbijgevlogen”, lacht hij minzaam.

“Als ik even terugblik dan mag ik toch wel het een en ander op mijn palmares schrijven. In de jaren zeventig startte ik met enkele jeugdploegen en vanaf de jaren tachtig kwamen de eerste ploegen in beeld. Ook de provinciale selecties mag ik niet vergeten en mijn eigen opleidingskampen hebben mij uiteindelijk gevormd tot de coach die ik ben geworden.”

“Want het coachen is een vak apart. Het is niet iets dat je leert uit boekjes. In de beginjaren heb ik diverse clinics verslonden. Er was er geen die ik niet gevolgd heb. Uiteindelijk al doende geleerd, zou ik zeggen.”

Vijftig jaar carrière

Vijftig jaar carrière betekenen ook veel mijlpalen. “De eerste die ik nooit zal vergeten is de kampioenstitel met Oostkamp B in 1985 in derde provinciale en een paar weken later wonnen we dan de beker van West-Vlaanderen van een eerste provincialer met 1 puntje.”

“Dat was toen nog met Eddy Ponjaert en Jan Huyghebaert. Deze titel maakte het wel duidelijk voor mij dat ik het coachen stilaan onder de knie kreeg. Maar er waren ook ontgoochelende momenten. Zo herinner ik mij een seizoenseinde bij Ieper waar we met een vier op vijf eindigden en een testmatch speelden in Houthalen en die wonnen met een puntje.”

“We zaten dus in een winnende flow maar de terugmatch, voorzien voor een paar dagen later, werd door het bestuur drie weken uitgesteld. Die match verloren we natuurlijk met meer dan twintig punten.”

Leuke anekdotes

Maar het was niet altijd kommer en kwel, ook leuke anekdotes passeren de revue. “Ooit waren we met onze ploeg uit Koekelare op ‘smoefeltoer’, zeg maar kroegentocht met de fiets, overgoten met de nodige streekbiertjes en een vaatje Straffe Hendrik”, lacht hij.

“Natuurlijk zag niemand het na verloop van tijd nog zitten om met de fiets terug naar de club te rijden. Daar passeerde er een boer met kar die net zijn mest op zijn veld was gaan gooien. Wij onze fietsen en onszelf op de kar gehesen maar toegekomen in de sporthal kregen we toch de raad om eerst de douches te gaan opzoeken.”

Raadgevingen

Ronny heeft tot besluit ook nog enkele raadgevingen voor de jonge beginnende coaches. “Blijf steeds bijleren”, klinkt het. “Ga kijken naar andere coaches, ga eventueel eens mee op de bank zitten en houdt de ogen en oren open. Een kant en klare coach bestaat niet. Toen ik in derde provinciale begon, was ik ook nog heel groen achter de oren maar iedere stage of clinic die ik kon volgen, volgde ik.”

“Ik offerde mijn verlofdagen op om ergens een stage te volgen of wedstrijden te bekijken. Zeker aan de jonge coach wil ik ook nog eens het verschil duidelijk maken tussen dames en heren. Bij een herenploeg mag je al eens met uw bordje gooien in de kleedkamer als het niet loopt zoals verwacht en er mag al eens een hard woord vallen. Bij de dames ligt dat toch iets gevoeliger.”

“Hier is de rede meer op zijn plaats. Een vrouwelijke speelster is veel gevoeliger op dit vlak en vraagt meestal wel een verduidelijking. Een ander verschil is ook dat dames veel gedisciplineerder zijn dan mannen. De gemaakte afspraken worden altijd veel beter gevolgd bij de damesploegen.”

(GD)