Basket Blankenberge klaar voor nieuwe seizoen: “Uitkijken naar het nieuwe reekssysteem”

Bij Blankenberge behouden ze het vertrouwen in Nils Vermeiren als coach.

“Vorig jaar nam ik nog veel over van Pieter De Rycker. Deze zomer kon ik me beter voorbereiden en wil ik enkele eigen ideeën introduceren. Daarnaast moeten we enkele nieuwe spelers inpassen, waaronder Diëgo De Soete, die nog een tijdje ‘out’ is met een blessure. Ook van Gillian Vannieuwenhuyse en Flor Deweerdt verwacht ik mooie dingen.”

Vlotte overgang

Die laatste komt met vertrouwen naar de kustploeg: “Mijn hele jeugdopleiding kreeg ik bij Oostkamp, waar ik samenspeelde met Gillian. Van hem hoorde ik ook dat er misschien nog een spelersplekje vrij was bij Blankenberge. Er volgde een gesprek met de coach en dan maakte ik een logische keuze, vooral ook omdat het spoor in Zwevezele, mijn vorige club, dood leek te lopen. De enige andere speler die ik al kende, is Jonas Berquin. Ik ben terechtgekomen in een toffe bende en ik heb de goesting en teruggevonden om er het beste van te maken.”

Vragen bij ‘format’

Deweerdt houdt zich op de vlakte wat de ambitie van de kustploeg betreft, maar uit wel enkele vragen over het nieuwe competitieformat: “Het wordt uitkijken naar het nieuwe reekssysteem, dat ons noodgedwongen wordt opgelegd om de Covid-gevolgen ongedaan te maken. Maar ik vraag me af of de tweede ronde even spannend wordt? Wat als ploegen de motivatie verliezen omdat ze toch al gered zijn? Of is het wel eerlijk als een ploeg uit de ene reeks ongeslagen uit de eerste ronde komt en er in de andere groep drie ploegen gelijk staan met enkele verlieswedstrijden? En is het ondenkbaar te veronderstellen dat er in deel twee in de onderste reeks potiger gespeeld zal worden? Wij willen er in elk geval het beste van maken, samen met een tof publiek in een heel leuke zaal. In principe is het trouwens het laatste seizoen dat we in deze zaal, met zo’n grote geschiedenis, zullen spelen.”

Zaterdag 3 september om 20 uur: Ninove One – Blankenberge One en zondag 4 september om 15 uur: Diest One – Blankenberge One (beker van Vlaanderen).